به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشت و آبیاری خربزه درشهرستان های تربت جام و تایباد به شیوه سنتی انجام می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: خربزه کاران در گام نخست باید کشت های مکانیزه را جایگزین کشت های سنتی کنند.

وی ادامه داد: تجهیز اراضی به ویژه در تولید خربزه که محصول منحصر به فرد استان است به سیستم های آبیاری نوین می تواند بهره وری آب را افزایش دهد.

نیاوند گفت: با این حال خربزه کاران برای تغییر کشت و تجهیز اراضی به سیستم های نوین آبیاری تسهیلات کم بهره دریافت می کنند.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد با تغییر الگوی کشت در مزارع خربزه کیفیت محصول تولیدی افزایش یافته و دوره رشد محصول کاهش پیدا کرده و در اندک زمانی به بازار مصرف عرضه می شود.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هم اینک به دلیل سنتی بودن کشت خربزه محصول تولیدی متفاوت از نظر رنگ، حجم و طعم با بازار عرضه می شود که بازار پسند نیست.

وی اظهار داشت: استفاده از ارقام پر محصول خربزه، کشت مکانیزه و آبیاری نوین می توان امیدوار بود که محصول بازار پسندی تولید خواهد شد.

در شهرستان تربت جام و خواف 28 هزار هکتار زیرکشت خربزه می رود.