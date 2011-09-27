به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر سه شنبه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز آغاز شده و جمعی از مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته در آن حضور دارند.

این نمایشگاه در محل کاروانسرای شاه عباسی کرج آغاز شده و شامل تعداد قابل توجهی غرفه است که هریک از این غرفه ها به معرفی فعالیتهای خود می پردازند.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز با هدف معرفی مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته و فعالیتها و خدمات و محصولات این مراکز آغاز شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند و از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.

در این نمایشگاه، غرفه های مختلفی برپا شده که مربوط به مواردی از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و صنایع دستی است.

برگزاری نمایشگاه یادشده در راستای تحقق اهداف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در البرز صورت گرفته است.