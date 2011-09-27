صادرات برق ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت صادرات برق ایران به کشورهمسایه، اعلام کرد: در 6 ماهه نخست سالجاری صادرات برق ایران حدود 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بر این اساس با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

ایران از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از سه هزار و 940 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 25.96 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.