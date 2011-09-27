به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین از روز دوشنبه در "شانگ‌چا" چین آغاز شد. تیم‌های "الف" و"ب" ایران در مرحله مقدماتی موفق به شکست حریفان خود شدند.

تیم "الف" ایران که با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد سلاق در این رقابت‌ها شرکت کرده و در مرحله مقدماتی موفق به شکست نیوزلند، عمان و استرالیا - چین شد امروز سه شنبه در مصاف با تیم اول قطر به پیروزی 2 بر صفر دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. این تیم در این مرحله به مصاف تیم اول ویتنام می‎رود.

تیم "ب" ایران نیز امروز دیدار با تیم اول اندونزی را با برتری 2 بر صفر تمام کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. این تیم که با ترکیب صابر هوشمند و شهرام قاسم خواه به چین سفر کرده است و در مرحله مقدماتی تیم‏های مالزی و ویتنام را شکست داد و مقابل چین مغلوب شد، در مرحله یک چهارم نهایی با تیم اول اندونزی دیدار می‎کند.