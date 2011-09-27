درپی افشای اختلاس، چند عضو کابینه باید استعفا دهند/ دولت پاک، فرزند پاک!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سراسری 90/7/5 به خبرها و گزارش های ویژه ای پرداخته اند که مهمترین آنها را مرور می کنیم:

اتهام روزنامه ایران علیه شهرداری تهران، فرافکنی دولت در جریان اختلاس است

روزنامه همشهری و تهران امروز با اشاره به خبر روزنامه ایران نوشتند: سید محمد هادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران ادعاهای منتشر شده در رسانه وابسته به جریان انحرافی مبنی بر سوء استفاده از منابع شهرداری در داد و ستد‌های بازار طلا و بورس توسط یک شرکت مستقل(جهان) را کذب محض خواند و از طرح شکایت حقوقی برای دفاع از حریم شهرداری تهران و مدیران و کارکنان پرتلاش آن خبر داد.

در همین راستا تنی چند از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با همشهری تاکید کردند افشای ابعاد گسترده اختلاس تاریخی ، دولت را به فرافکنی واداشته است . علی صالح آبادی رئیس سازمان اوراق بهادار هم تاکید کرد : هیچ اخلالی در بورس وجود ندارد .

دولت پاک ، فرزند پاک

روزنامه همشهری در سرمقاله امروز خود با اشاره به سخنان رئیس جمهور که گفته بود پاک ترین فرزند و پاک ترین دولت تاریخ را به فساد متهم می کنند نوشت : آقای احمدی نژاد ای کاش شما با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و قطع دست غارتگران بیت المال روی کار نمی آمدید ، ای کاش شما با شعار برچیدن روابط فامیلی در هژمونی قدرت روی کار نمی آمدید ،ای کاش...

آقای احمدی نژاد شما شعار کعبه مقصود دادید و راه ترکستان در پیش گرفتید ، حالا چه کسی از این پس به شعار مبارزه به مفاسد اقتصادی اعتماد می کند؟ سخن از 3 هزار میلیارد تومان و غیره نیست ، سخن از خیانت آشکار به گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی است.

آقای احمدی نژاد نکند روزی این بیت شیخ اجل را برای دولت کریمه بخوانند :

دیگران را قناعت آموزند/خویشتن سیم و غله اندوزند

چند عضو کابینه باید استعفا دهند

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه تهران امروز در مورد اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی گفت: برای جلب اعتماد مردم، حفظ اقتدار نظام و پاسخگویی مسئولان در خصوص عملکرد زیرمجموعه خود باید تعدادی از اعضای کابینه کنار بروند. وی در ادامه افزود: من اگر جای این افراد بودم در صورتی که مقصر هم نبودم به خاطر احترام به افکار عمومی کناره‌گیری می‌کردم و من امیدوارم کار به استیضاح نرسد و قبل از آن این افراد کناره‌گیری کنند.

قابل شما را ندارد! بعداً جبران می کنیم

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود آورده : شنیده ها حاکی از آن است که برخی از متهمان پرونده همکاری با شبکه پنهان بی بی سی در تهران مقادیر فراوانی پول از این شبکه دریافت کرده اند. بنابرگزارش های دریافتی در یک مورد و بابت سفارش یک مستند مبلغی حدود 100 هزار دلار به یکی از متهمان پرداخت شده است. جالب است که نحوه پرداخت این مبلغ به روش های کاملاً مخفیانه بوده و به هیچ وجه از کانال های عادی برای آن استفاده نمی شده که همین خود نشان دهنده فراتر بودن روابط اعضای این شبکه با لندن از حد همکاری صرف رسانه ای است.

3 هزارمیلیارد تومان اعتبار سلامت کجاست

روزنامه جوان با اشاره به پرداخت نشدن 3000میلیارد تومان بودجه سلامت نوشت : با گذشت هفت ماه از سال 90 انگار هنوز دولت قصد پرداخت 3000میلیارد تومان که بخشی از بودجه سلامت کشور است را ندارد . با این وجود ، نمایندگان مردم همچنان پیگیر موضوع هستند تا جایی که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان ، در جلسه دو روز پیش این کمیسیون مقرر شد ، طی نامه ای به دولت خواستار اقدام هر چه سریع تر در خصوص اختصاص 3 هزارمیلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان باشد .

از سوی اژه ای، نه رقم اعلام شد، نه عنوان اتهامی

روزنامه شرق با اشاره به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نوشت : نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه‌قضاییه مطابق سبک و سیاق گذشته برگزار نشد، چراکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای این بار در مقام ناظر پرونده فساد مالی عظیم اخیر مقابل خبرنگاران قرار گرفت و ترجیح داد بیشتر زمان نشست خبری خود را به تشریح قوانین مالی درباره اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و سایر جرایم مالی اختصاص دهد و پس از آن به تشریح ابعاد مختلف پرونده فساد مالی عظیم اخیر بپردازد؛ پرونده‌ای که نه تنها ابعاد مالی آن معلوم نیست بلکه به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه نمی‌توان عنوان اتهامی دقیقی را به آن پیش از بررسی همه ابعادش نسبت داد. خبرنگاران انتظار داشتند حداقل مبلغ فساد مالی اخیر را از زبان سخنگوی قوه‌قضاییه بشنوند که آن نیز تا پایان جلسه میسر نشد. وی حتی درخصوص صحت یا سقم رقم‌های اعلام‌شده نیز سخنی نگفت. با این حال سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد انتشار برخی اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری در پرونده فساد مالی اخیر گفت: اختلاس‌های بزرگ به تنهایی انجام نمی‌شود و این موارد هم بررسی می‌شود .

استعفایی که تقدیم سایت خبری می‌شود

روزنامه ایران درستون دیگه چه خبر نوشت : سایت خبری فارس اقدام به انتشار استعفای سفارشی شخصی کرد که اصولاً دارای مسئولیتی نبوده است! این سایت در خبری با عنوان «رئیس مشاوران جوان مرکز ارتباطات دولت و روحانیت هم استعفا داد» متن کامل استعفای امیر امیرگان را منتشر کرد که در استعفای خود مدعی شده به خاطر مدیریت جریانات خاص در دولت بر این مجموعه، استعفای خود را از ریاست حوزه مشاوران جوان مرکز ارتباطات دولت و روحانیت اعلام می‌دارم. گفتنی است با پیگیری‌های روزنامه مشخص شد که آقای امیرگان که جوانی متولد سال 68 می‌باشد ، هیچگونه حکمی از مرکز مشاوران جوان ریاست جمهوری نداشته و تنها در دوران مسئولیت حجت‌الاسلام سقای بی‌ریا که ماه‌ها از استعفایش می‌گذرد به عنوان همکار ایشان در این مرکز فعالیت می‌کرده است .

استعفا به‌خاطر حضور مشایی در دولت

روزنامه اعتماد هم در مطلبی آورده است : چهارمین مشاور محمود احمدی‌نژاد هم از دولت دهم استعفا کرد. ریزش مردان احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و خبرهای استعفای برخی پاستورنشینان از دولت ایامی است که به تیتر تکراری رسانه‌ها تبدیل شده است. علت استعفا هم قبل از خواندن متن استعفاها قابل حدس است و کلیشه‌یی است تکراری که به نفوذ و کارشکنی‌های برخی یاران نزدیک احمدی‌نژاد که به وابستگان جریان خاص در دولت شهره شده‌اند اشاره می‌کند. همچنان که امیر امیرگان، رییس حوزه مشاوران جوان مرکز ارتباطات دولت و روحانیت دیروز به دلیل دخالت‌های جریان به زعم اصولگرایان انحرافی در امور حوزه متبوعش از سمت خود استعفا داد.

چک‌های برگشتی 10 برابر اختلاس اخیر

روزنامه اعتماد نوشت : میزان چک‌های برگشتی در ایران طی سال جاری به بیش از 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در روزهایی که اخبار مربوط به اختلاس بانکی بی‌سابقه کشور بیش از هر موضوع اقتصادی دیگر منعکس می‌شوند، شاید موضوع چک‌های برگشتی قابل توجه‌تر باشند، از این نظر که رقم آنها 10 برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر بوده است. در حالی که اختلاس اخیر سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، بنا به آمارهای رسمی و برآوردهای کارشناسان میزان چک‌های برگشتی کشور تا 10 برابر این رقم و بیش از28/5 هزار میلیارد تومان است.

اسم رمز: فتنه، تاکتیک، انتخابات

روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه اصولگرایان منتقد در حال زمینه سازی حذف اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند نوشت : اگر روزی نهادهای نظارتی و اجرایی با رد‌صلاحیت اصلاح‌طلبان و ایجاد محدودیت از حضور آنها در مناسبات انتخاباتی جلوگیری می‌کردند و عملا سعی در کنار گذاشتن یک جریان سیاسی از قدرت داشتند، این روزها حوادث بعد از انتخابات که از آن به عنوان فتنه نام برده می‌شود دستاویزی برای حذف رقیب شده است. محافظه‌کاران تندرو که خود به دلیل انشقاق درون‌گروهی یکدیگر را به همراهی با فتنه متهم می‌کنند، برای ماندن در قدرت و ترس از احتمال تحرکات انتخاباتی اصلاح‌طلبان با روایت مکرر حوادث بعد از انتخابات و ایراد اتهاماتی به اصلاح‌طلبان سعی در زمینه‌سازی برای جلوگیری از فعالیت‌های انتخاباتی آنها دارند، هر چند اصلاح‌طلبان تاکنون برنامه مدونی برای حضور در عرصه انتخابات ندارند ولی گویا محافظه‌کاران تندرو و در راس آن حامیان دولت به قول علی لاریجانی فرصتی پیدا کرده‌اند تا از فتنه کاسب‌کاری سیاسی کنند .

سموم لابراتوارهای صدا و سیما عامل کاهش چنارهای خیابان ولیعصر

محمدهادی حیدرزاده رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران در زمینه نگهداری خیابان ولیعصر به محدودیت جدی که شهرداری تهران با آن مواجه است اشاره کرد و به روزنامه اعتماد گفت: یکی از این محدودیت‌ها فاضلاب است که وارد نهرهای غربی و شرقی خیابان ولیعصر می‌شود و این فاضلاب باعث می‌شود ریشه‌ها قارچ زده و درختان برای جذب مواد مغذی، املاح و آب توسط ریشه با مشکل مواجه شوند. حیدرزاده در ادامه افزود: لابراتوارهای صدا و سیما سموم زیادی را از طریق نهرها دفع می‌کنند که بسیاری از کارشناسان معتقدند همراه با فاضلاب دیگر ساختمان‌ها و سازمان‌ها عامل نابودی درختان خیابان ولیعصر هستند.