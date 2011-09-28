کاهش 16 درصدی بارش ها در سال آبی گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت نیرو اعلام کرد با مجموع 196 میلیمتر بارندگی، بارش ها در سال آبی گذشته (اول مهر ماه 89 تا پایان شهریورماه 90) 16 درصد کاهش یافت.

بر پایه این گزارش، بارش 196 میلیمتری در پایان سال آبی گذشته در مقایسه با دوره مشابه درازمدت 21 درصد کاهش یافته است.

گزارش بارش های کشور همچنین حاکی است: بارش ها در دوره مشابه سال آبی 89 - 88 و دوره درازمدت 43 ساله به ترتیب 234 و 247 میلیمتر ثبت شده بود.

همچنین در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه تنگاب در فارس با 100 درصد و بیشترین کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه بیلقان در تهران با 100 درصد اختصاص داشته است.