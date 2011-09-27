به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش یک روزه به مناسبت سالروز بزرگداشت مولانا برگزار و با حضور میرجلال الدین کزازی، تقی پورنامداریان، پرویز عباسی داکانی، جلال ستاری، محمدعلی موحد، پری صابری، کیخسرو پورناظری، افشین یداللهی و ژاله صادقیان برگزار خواهد شد.

سخنرانی پرویز عباسی داکانی با موضوع بینش و اندیشه مولانا در کنار شعرخوانی افشین یداللهی و ژاله صادقیان را از دیگر برنامه‌های این همایش است.

همچنین در این برنامه از میرجلال‌الدین ‌کزازی در حوزه مولاناپژوهی تجلیل می‌شود.

این همایش از محمدعلی موحد، توفیق سبحانی، تقی پورنامداریان، جلال ستاری و پری صابری به پاس تلاش و فعالیت‌های ارزنده‌شان در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری تجلیل می‌کند.

اجرای موسیقی سنتی ایران توسط گروه شمس با حضور کیخسرو پورناظری و تک نوازی سامان احتشامی از دیگر برنامه‌های تدوین شده در این همایش یک روزه است.

این همایش روز پنج‌شنبه 7 مهر از ساعت 18:15 در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی انتهای خیابان ارسباران برگزار می‌شود.