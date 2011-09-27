به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره هنری مقاومت "پایتخت پنجره ها" در چهار بخش شامل شعر، داستان، نمایشنامه نویسی و عکس برگزار که در آن یک هزار و 375 اثر از سراسر استان خوزستان و همچنین استانهای فارس، اصفهان، مرکزی، بوشهر، کرمانشاه، تهران، البرز، هرمزگان و... به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در این جشنواره 967 قطعه عکس، 250 قطعه شعر، 140داستان و 18 متن نمایشنامه به تفکیک رشته هنری ارسال شده بود که پس از مرحله بازخوانی و بازنگری 950 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرده و داوری آثار در چهار روز متوالی انجام پذیرفت.



نتایج داوری شعر جشنواره پایتخت پنجره ها در بخش کلاسیک اینگونه بود که محمد بم ( آبادان) اول شد و محمد ایمانی (آبادان) و میثم خالدیان (دزفول) به ترتیب دوم و سم شدند. در این بخش همچنین از پدرام اسدی (رامهرمز)، زهرا شعبانی (هندیجان) و ایمان عباس پی (اهواز) تقدیر به عمل آمد.



داوری شعر جشنواره در بخش سپید نیز با کسب رتبه نخست از سوی علیرضا امیری به پایان رسید و اکبر آزاد پور و افسانه سلطانی رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در این بخش همچنین هیئت داوران از داوود مالکی و کوثر مسعودیان تقدیر کردند.



در بخش داوری آثار ارسالی عکس در بخش مجموعه منصور قمر مقاوم اول را کسب کرد و سید مدیار شجاعی فر مقام دوم را به خود اختصاص داد. همچنین در بخش تک عکس امین نظری و علی رمضانی اول و دوم شدند و مرتضی دهداری و جابری احمدی مشترکا سوم شدند. هیئت داوران همچنین از حامد عطشانی تقدیر کردند.



در بخش نمایشنامه نویسی نیز مقام اول به اول فرهاد ارشاد برای نگارش دو نمایشنامه «شش در» و «برای تو می میرم» رسید و مقام دوم مشترکا به حسین محمدی و غلامرضا شیری برای نگارش نمایشنامه «سیاوش و سفیلان» و محسن یاوری برای نگارش متن نمایشی «باران» رسید. مقام سوم این بخش نیز مشترکا به رضا ولی پور دهکردی برای نمایشنامه «بازگشت» و مهرداد بهزادی برای نمایشنامه «عشق، تفنگ، مادر» رسید. همچنین لوح تقدیر بخش نمایشنامه نویسی به بتول مزارعی از هندیجان برای حضور در جشنواره با سه متن نمایشی رسید.



در بخش داستانک، «نقاشی محمد» اثر زینب غلامی از آبادان، «معجزه» و «حس پنهان» اثر علیرضا امیری از آبادان، «دلخون» و «تاریکی و سکوت» اثر مصطفی روزبهانی از کرج عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.



همچنین دو برگزیده بدون رتبه بندی به «زن سه دست» اثر آقای فاضل محسنی از آبادان و «وقتی فرار می کردیم» اثر زهره زنگنه یوسف آبادی از بوشهر معرفی شدند و «امشب یلدا نداریم» اثر فرحناز بهارستان از کرمانشاه، «هجاهای یک حادثه ی 330 درجه ای» اثر شیوا محمودی از تهران و «جامانده» اثر مرجان درودی از آبادان اثاری بود که شایسته تقدیر عنوان شد.



همچنین در بیانیه هیئت داوران در بخش داستان آمده است: داستان اگرچه محصولی ابتکاری و صناعت مند است و اگرچه مخلوق ذهن انسان به شمار می آید اما مطمئنا بی نیاز از بازنمایی وضعیت زیستی بشر آفریننده اش نیست. نویسنده در داستان خویش رگه های نیرومندی از تاریخ، اجتماع و اقلیم خود را انتزاع کرده، از صافی ذهن خویش می گذراند و چنانش باز می آفریند که مخاطب، واقعیتی تازه را برابر خویش و در کنار واقعیت های بیرونی می بیند.



این بیانیه می افزاید: نگاه داوران جشنواره پایتخت پنجره ها به داستان و به طور اخص داستان دفاع مقدس نیز این گونه بوده است. با این همه ابتکار در بازآفرینی بخشی مهم از تاریخ کشور،حلقه مفقوده داستانهای رسیده به دبیرخانه جشنواره بود. هیئت داوران بخش داستان سومین جشنواره پایتخت پنجره ها از میان 130 داستان رسیده به دبیرخانه جشنواره، نهایتا 40 اثر داستانی پذیرفته تر در حیطه داستان کوتاه و داستانک را بررسی و مورد ارزشیابی نهایی قرار دادند.