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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

زارع تالی خبر داد:

خسارت 960 میلیاردی در اثر بارش تگرگ به بخش کشاورزی میانه

خسارت 960 میلیاردی در اثر بارش تگرگ به بخش کشاورزی میانه

میانه - خبرگزاری مهر: مدیرجهادکشاورزی میانه از تحمیل 960 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی میانه در اثر تگرگ، سیل و سرمازدگی در سال زراعی 89 – 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر زارع تالی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم جشن برداشت سیب در روستای بالسین از توابع کندوان شهرستان میانه با بیان اینکه شهرستان میانه در تولید محصولات اساسی استان آذربایجان شرقی رتبه نخست را از آن خود ساخته است اظهار داشت: این شهرستان در تولید گندم، برنج، گوشت سفید، ماهی و گوجه فرنگی رتبه نخست استان را دارا بوده و در تولید سیب درختی و گوشت قرمز نیز در ردیف دوم قرار گرفته است.

به گفته وی، قابلیت های ویژه بخش کشاورزی میانه باعث شده این شهرستان در تولید برخی از محصولات زراعی و باغی و دامی مزیت نسبی پیدا کرده و جایگاه و رتبه ویژه ای کسب کند.

زارع تالی افزود: شهرستان میانه به علت ویژگیهای  خود و داشتن اراضی حاصلخیز و وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص و سهولت دستیابی به مواد اولیه، دارای قابلیت ها و پتانسیل های فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و زیربخش های آن  است.

مدیرجهادکشاورزی میانه به تولید 101 هزار و 859 تن محصولات دامی این شهرستان اشاره  کرده و افزود: تولید محصولات زراعی شهرستان میانه بالغ بر 345 هزار و 495 تن و تولیدات باغی آن نیز در سال 168 هزار و 613 تن  است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سطح زیرکشت سیب در این شهرستان به شش هزار و 198 هکتار بالغ می شود ادامه داد: از این میزان ، چهار هزارو  544 هکتار آن بارور و هزارو 654 هکتار آن نیز به صورت نهال کاشته شده اند.

زارع تالی سطح عملکرد سیب را در هرهکتار نزدیک به 31 تن محصول عنوان کرده و گفت: در سال جاری تولید سیب این شهرستان به 140 هزار تن رسیده است.

کد مطلب 1418129

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