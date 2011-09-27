"هوب استیونس" سرمربی تیم فوتبال شالکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوب استیونس" که بین سال های 1996 تا 2002 نیز هدایت شالکه را برعهده داشت به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد. این مربی 57 ساله در سال 1997 با شالکه قهرمان جام یوفا شد و در سال های 2001 و 2002 جام حذفی آلمان را با این تیم کسب کرد. او همچنین در سال 2001 با این تیم نایب قهرمان بوندسلیگا شده است.

استیونس که با 5 سال و 9 ماه رکورد بیشترین حضور بر روی نیمکت شالکه را دارد در تیم های کلن، هامبورگ و هرتابرلین نیز مربیگری کرده است. رالف رانگنیک سرمربی پیشین شالکه هفته گذشته تنها بعد از شش ماه حضور در این تیم به دلیل مشکلات جسمی استعفا کرد.