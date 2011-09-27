هیچ موردی از بیماری مشمشه در فهرج مشاهده نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بمانی دشتی گفت: شبکه دامپزشکی در راستای وظیفه‌مندی خود در حراست از سرمایه ملی و حفظ بهداشت عمومی جامعه و جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک انسان و دام، اسب های شهرستان فهرج بر علیه بیماری مشمشه واکسینه و تست شده اند.

بمانی اظهار داشت: بیماری مشمشه یکی از بیماری‌های باکتریایی مسری و خطرناک است که اغلب سبب ابتلای تک سمی‌ها می‌شود.

وی گفت: این بیماری که از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به ‌شمار می‌رود که به شدت کشنده بوده و از اهمیت بالایی در جمعیت‌های اسب برخوردار است.

این مسئول بیان داشت: با انجام تست مشمشه از 40 راس اسب هیچگونه مشکلی وجود نداشته و هیچ نمونه‌ای نیز مشاهده نشد.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف ما در این طرح مصون نگه داشتن مردم از بیماری‌های احتمالی است.

رئیس شبکه دامپزشکی فهرج با بیان اینکه این بیماری از طریق تنفس زخم ها و خراش های پوستی نیز قابل سرایت است گفت: در صورت مبتلا شدن دام به بیماری مشمشه، دام بیمار دچار مشکلات تنفسی شده و نیز ضایعات پوستی روی بدن می شود که این ضایعات به صورت زیر جلدی بوده، به بیرون سر باز می کنند و ترشحات چرکی از آنها خارج می شود.

وی ادامه داد: اسب ها بیشتر به فرم بیماری مزمن مبتلا می شوند که همرا با سرفه های زیاد و خون ریزی از بینی است و فرم حاد بیماری اغلب در الاغ و قاطر رخ می دهد که جهت تشخیص دام آلوده از تست آلرژیک استفاده می شود که آنتی ژنت مالئین به صورت بین جلدی در پلک پایین اسب تزریق می شود.

شهرستان فهرج یکی از قطب های دامداری و دامپروری استان کرمان است و مرکز واحدهای پرور اسب در روستای عباس آباد بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.