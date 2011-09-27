اولین همایش متخصصین قلب و عروق فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش با مشارکت بنیاد سلامت و قلب ترکیه و دپارتمان توسعه و تحقیقات ایران بهداشت در روزهای 6 و 7 مهر ماه در تهران برگزار می شود.

همایش بررسی وضعیت بیماریهای قلبی در ابران و ترکیه با حضور متخصصین قلب و عروق این دو کشور فردا در هتل اسپیناس تهران آغاز می شود و در این همایش میهمانانی از دو کشور در زمینه بیماریهای قلب و عروق سخنرانی خواهند کرد.

درمان بیماریهای تهاجمی قلب یا همان آنژیوپلاستی، بی نظمی قلب و الکتروفیزیولوژی، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



