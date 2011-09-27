  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

اولین همایش متخصصین قلب و عروق فردا برگزار می شود

اولین همایش متخصصین قلب و عروق فردا برگزار می شود

اولین همایش مشترک بررسی وضعیت بیماریهای قلبی در ایران و ترکیه فردا ششم مهرماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش با مشارکت بنیاد سلامت و قلب ترکیه و دپارتمان توسعه و تحقیقات ایران بهداشت در روزهای 6 و 7 مهر ماه در تهران برگزار می شود.

همایش بررسی وضعیت بیماریهای قلبی در ابران و ترکیه با حضور متخصصین قلب و عروق این دو کشور فردا در هتل اسپیناس تهران آغاز می شود و در این همایش میهمانانی از دو کشور در زمینه بیماریهای قلب و عروق سخنرانی خواهند کرد.

درمان بیماریهای تهاجمی قلب یا همان آنژیوپلاستی، بی نظمی قلب و الکتروفیزیولوژی، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
 

کد مطلب 1418138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها