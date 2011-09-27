دشمن ایمان جوانان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد دهقانی ظهر سه شنبه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان خانواده های بسیجی و ایثارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان حضور یافته بود با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جنگ نابرابر نظامی و جنگ سرد به جنگ نابرابر نرم روی آورده است، تصریح کرد: همانگونه که در یک جنگ نا برابر و با امکانات محدود در مقابل توان پیشرفته نظامی دشمن پیروز شدیم امروز نیز با تغییر شیوه دفاعی و تاکتیکی باید به این پیروزی نائل شویم .

وی ادامه داد: دشمن با ابزارهای مختلف ومتعدد سعی در تضعیف دین و ایمان جوانان کرده و برای این کار سرمایه گذاری هنگفتی می کند که می توان به ساخت برنامه های ماهوارهای و ترویج بی دینی اشاره کرد.

دهقانی با اشاره به نقش زنان در دوران صدر اسلام و مقایسه آنان با فداکاری زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس، گفت: با توجه به نقش مهم زنان در خانواده، همانگونه که این قشر توانستند در آن دوران حماسه آفرینی کنند اکنون نیز با تکیه بر ایمان و تربیت اسلامی فرزندان می توانند در پیروزی برابر جنگ نرم دشمنان بسیار موثر باشند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان ادامه با بیان این مطلب که جنگ نرم یکی از سلاح های تاثیرگذار به عنوان سپر دفاعی در عملیات روانی است، تصریح کرد: اگر می خواهیم جوانان ما در مسیر شهدا قرار بگیرند باید الگوی مناسبی در اختیار آنها باشد زیرا اگر رفتار مناسبی ایجاد شود افراد به آن سمت هدایت می شوند.

دهقانی به بانوان ایثارگرو فداکار هرمزگانی اشاره و از آنان به عنوان الگویی برای خانواده ها یاد کرد.

وی بر تمسک خانواده ها به قران و اهل بیت(ع) تاکید کرد و افزود: در دفاع هشت ساله علاوه بر تغییر شیوه جنگ، ایمان موجود در دل رزمندگان و همراهی خانواده ها باعث پیروزی ما شد.