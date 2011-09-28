  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

الزام دانشگاهها به اخذ مجوز /

بخشنامه جدید وزات علوم برای دکتری پولی/ حداکثر ظرفیت پذیرش

بخشنامه جدید وزات علوم برای دکتری پولی/ حداکثر ظرفیت پذیرش

معاونت آموزشی وزیر علوم در بخشنامه‌ای به روسای 60 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم مقرر کرد برای پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت (پولی) در رشته‌های دایر در دوره دکتری باید موافقت شورای گسترش آموزش عالی را جلب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری‌منش - معاون آموزشی وزارت علوم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به روسای 60 دانشگاه کشور ابلاغ کرد: "شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1/5/90 خود مقرر نمود دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مایل به پذیرش دانشجو به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های دایر در دوره دکتری روزانه هستند در صورت کسب موافقت شورای گسترش آموزش عالی می‌توانند در چارچوب آئین‌نامه دوره دکتری (نوبت دوم) تا سقف حداکثر 5 نفر در هر رشته پذیرش دانشجو به عمل آورند."  

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه اول مرداد ماه 90 شورای گسترش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر رشته‌ای که پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشند، می‌توانند تا ۱۰۰ درصد ظرفیت روزانه‌شان حداکثر تا ۵ نفر دانشجوی دکتری (نوبت دوم) مازاد بر ظرفیت پذیرش کنند.

کد مطلب 1418144

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها