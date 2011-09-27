تشنه فریادهای هوادران در ورزشگاه هستیم

ناصر بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال کم تماشاگران قمی از بازی‌های صبا ابراز ناخرسندی کرد و گفت: اکنون که صبا در میان بزرگان لیگ برتری است و بالانشین شده باید از حمایت و تقویت روحی جوانان قمی برخوردار شود.



وی با بیان اینکه ادامه موفقیت‌های صبا نیاز به حمایت‌ها و تشویق‌های هواداران دارد، اظهار داشت: فوتبال بدون تماشاگر لطفی ندارد و بردهای مقتدرانه ما زمانی لذت بخش است که مردم قم با ما سهیم باشند.



بازی با فولاد را مدیریت کردیم



مربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه سخنان خود درباره بازی صبا مقابل فولاد خوزستان گفت: خوشبختانه بازیکنان صبا در مقابل تیم سخت کوش و مربی بادانش و توانمند فولاد هوشیارانه عمل کردند و توانستند صاحب سه امتیاز ارزشمند شوند.



وی علت عقب نشینی و حملات پی درپی فولاد بعد از دریافت گل اظهار داشت: گل زود هنگام ما باعث شد که فولاد از همان ابتدا به آب و آتش بزند و ناخواسته به لاک دفاعی فرو برویم. ضمن اینکه ما برای کنترل بازی هم برنامه داشتیم که خوشبختانه میسر شد.



بختیاری‌زاده با بیان اینکه فولاد چیزی برای ازدست دادن نداشت، گفت: می‌دانستیم فولاد برای خروج از بحران و امتیازگیری به میدان می‌آید لذا سعی کردیم ریسک خود را بالا نبریم و طبق برنامه و هوشمندانه ترفندهای آنان را خنثی کردیم.



صبا مقابل پرسپولیس شگفتی ساز خواهد بود



مربی صبای قم در ادامه در مورد بازی صبا با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: پرسپولیس در بد‌ترین شرایط هم بزرگی می‌کند اما مساله این است که کار آنها در مقابل انگیزه و پتانسیل تمام نشدنی جوانان صبا بسیار سخت است.



بختیاری‌زاده با تاکید بر اینکه پرسپولیس از شرایط بحران خارج شده است گفت: برد در شیراز و تغییر مدیریت تا حدودی روحیه از دست رفته پرسپولیس را بازگردانده اما ما برای پیروزی در میدان سخت آزادی آمادگی و برنامه ریزی داریم و بار دیگر شگفتی ساز خواهیم شد.

