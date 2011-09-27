سید شریف حسینی نماینده اهواز در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی به خبر منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اعلام اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان از نظر غبار موجود در فضا اشاره کرد و گفت: این خبر، خبر ناخوشایندی برای کشور و استان خوزستان است.

وی گفت: در بحث آلودگی هوا، ذرات معلق با 20 میکروگرم در متر مکعب باعث مشکلات تنفسی برای مردم می شود و هم اکنون اهواز با داشتن 327 میکروگرم ذرات معلق در متر مکعب به عنوان آلوده ترین شهر جهان اعلام شده است.

حسینی گفت: ما می خواستیم قبل از اینکه بهداشت جهانی وارد قضیه شود و ایران به عنوان رتبه اول شهرهای جهان قرار گیرد و بهداشت جهانی نام ایران را ببرد این مشکل حل شود.

وی خاطر نشان کرد: مردم استان خوزستان در 8 سال دفاع مقدس ثابت قدم در استان خود ماندند اما در حال حاضر شاهد مهاجرت معکوس هستیم به طوریکه متخصصان و کارکنان درخواست مهاجرت از استان را دارند و پزشکان ما بعضا مهاجرت کرده اند.

وی یادآور شد: در سفر دوم رئیس جمهور موضوع آلودگی هوای استان مطرح شد و مصوب شد 200 هزار هکتار از زمین های استان خوزستان برای کاهش این پدیده مالچ پاشی شود اما بعد از گذشت 2.5 یا 3 سال که از سفر رئیس جمهور می گذرد هیچ اتفاق عملی انجام نشده است.

حسینی گفت: قرار بود با کشورهای همسایه نشستی برگزار شود و مشکلات حل شود جلسات اولیه برگزار شد اما شاهد هیچ اتفاق عملی نیستیم. قرار شد اعتباری برای حل مشکل استانهای جنوبی اختصاص داده شود اما اتفاقی نیفتاد.

نماینده اهواز با بیان اینکه اگر مسئولان در گذشته به نطق ها و تذکرات ما در مجلس در این باره توجه نداشتند خوب است حال که این موضوع از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شده این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس ما با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه هستند.

وی گفت: برای چندمین بار از رئیس جمهور می خواهم یک کمیته متشکل از سازمان محیط زیست و متولیان امور را با هم هماهنگ کنند که مشکل را بررسی و حل کنند اما این کار را به جلسات واگذار نکنند. طوری نباشد که کارهایمان در حد جلسات بدون نتیجه باقی بماند. متاسفیم که اهواز امروز به جای اینکه رتبه های اول علمی را داشته باشد رتبه اول آلودگی شهرهای جهان را دارد.