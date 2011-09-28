دو هدف نشست انتخاباتی لاریجانی و اصولگرایان مجلس

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه جلسه دیروز لاریجانی با نمایندگان در قالب فراکسیون اصولگرایان نبود گفت: تعداد زیادی از اصولگرایان مستقل در راستای حمایت از حضور لاریجانی در جبهه متحد و حضور نماینده این طیف در کمیته وحدت در این جلسه به دعوت لاریجانی شرکت کردند.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه این جلسه حول محور وحدت اصولگرایان بود، توضیح داد: غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در این جلسه گزارشی از روند تدوین منشور اصولگرایی ارائه کرد همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گزارشی از روند وحدت آفرین 7+8 و کاظم جلالی گزارشی از فعالیت هایش به عنوان نماینده لاریجانی در کمیته وحدت به نمایندگان ارائه دادند.

وی با اشاره اینکه هدف اصلی این نشست این بود که در رقابتهای سیاسی نقاط قوت مجلس هشتم زیر سئوال نرود، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان اصولگرا که در هیچ یک از زیر فراکسیون ها عضویت ندارند و در حقیقت می خواهند لاریجانی نماینده آنها در کمیته وحدت باشد در این جلسه شرکت کردند.

فولادگر با اشاره به اینکه لاریجانی در این جلسه نه به عنوان ریاست مجلس و نه به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان صحبت نکرد گفت: این جلسه در راستای انتقال نظر برخی از اصولگرایان که نماینده ای در کمیته 8+7 ندارند، برگزار شد تا نظراتشان را از طریق طیف لاریجانی به گوش جامعتین برسانند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه اصولگرایان و رسانه ها باید روی نکات مثبت وحدت تاکید کنند گفت: ورود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به روند انتخابات پس از سالها دوری از حضور مستقیم در صحنه انتخابات اتفاق مبارکی بود که به نام مجلس نهم ثبت خواهد شد.

وی گفت: احزاب و گروه های سیاسی نباید به دلیل پافشاری روی حرف و عقیده خود کل وحدت را زیر پا بگذارند.

فولادگر با تاکید بر اینکه جامعتین صلاح دانسته است که در انتخابات آینده همه سلایق اصولگرایی وارد شوند و در این راستا اضلاع اصولگرایی را افزایش دادند، بیان کرد: در جلسه دیروز نیز باهنر تاکید کرد کمیته وحدت همچنان آمادگی دارد که پذیرای نمایندگان جبهه پایداری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه لاریجانی با اصولگرایان مستقل دیروز در محل سالن مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و 150 نفر از نمایندگان مجلس از طیف های مختلف سیاسی در این جلسه به دعوت لاریجانی حاضر شدند.