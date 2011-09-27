سرانه ورزشی استان تهران پایین است

سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 68 پروژه ورزشی در زمان فعالیت اینجانب در استان تهران به بهره برداری رسید، اما با این وجود سرانه فضاهای ورزشی در این استان پایین است و رباط کریم در بین شهرستانهای تابعه پایینترین سرانه ورزشی را دارد.

وی گفت: استان تهران همیشه سرلوحه شهرستانها و استانهای دیگر کشور بوده و بیشترین قهرمانیها و مدالها مربوط به این استان است و قهرمانان بزرگی را تحویل جامعه داده است.

این مسئول ادامه داد: اجرای پروژه های ورزشی، نیروی زیادی می خواهد و بهره برداری از برخی پروژه های ورزشی استان تهران بدون اعتبار انجام شد و اینها پروژه هایی بودند که 13 سال ناتمام مانده بودند.

وی بیان کرد: به عنوان مثال سالن سرپوشیده پاکدشت که بعد از 13 سال به بهره برداری رسید و خدمتی دیگر به جوانان منطقه مذکور ارائه شد.

ساخت جاده تندرستی در مجموعه ورزشی تختی بدون اعتبار انجام شد

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان تهران افزود: در طول تصدی، سه مصوبه از هیئت وزیران گرفته شد که مهمترین آن

ساخت جاده تندرستی در مجموعه ورزشی تختی بود و بدون اعتبار انجام شد و در نوع خود بی نظیر بود.

وی اظهار داشت: دو مصوبه دیگر که شامل خوابگاه و ساماندهی هیئتهای ورزشی است، باقی مانده و از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران خواستارم تا اعتبارات این مصوبات را دریافت و کارش را تکمیل کنند.

افتخاری با اشاره به کفپوش 26 سالن در استان تهران، اضافه کرد: تمامی پروژه های دور اول سفرهای ریاست جمهوری به غیر از دو پروژه، همگی به بهره برداری رسیدند و از مجموع 57 پروژه دور دوم سفرهای ریاست جمهوری، 12 پروژه افتتاح شد و بقیه باید از اعتبارات استانی به بهره برداری برسند.

اشتغالزایی سه هزار و 200 نفر توسط اداره کل ورزش صورت گرفت

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در بخش اشتغالزایی صد درصد به تعهدات خود عمل کرده است، یادآور شد: امسال تحقق پنج هزار شغل بر عهده اداره کل ورزش استان تهران بود که از این تعداد، اشتغالزایی سه هزار و 200 نفر در این استان صورت گرفت.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان تهران افزود: این آمار اشتغالزایی باعث شد تا از استان تهران به عنوان الگو تقدیر شود.

وی گفت: استاندار تهران در صحبتهای خود اعلام کرد که در استان تهران یکهزار و 500 سالن ورزشی وجود داشت که در حال حاضر به سه هزار و 100 سالن رسیده و با افزایش 63 درصدی روبرو بوده است و از 2.5 به 3.4 میلیون مترمربع رسیده است.

افتخاری اضافه کرد: اوایل فعالیت بنده، 25 هیئت ورزشی هنوز سرپرست داشتند و با برگزاری 25 مجمع، رؤسای آنها انتخاب شدند.

وی بیان کرد: در استان تهران 50 هیئت ورزشی وجود دارد و نزدیک به یکهزار و 200 هیئت ورزشی در شهرستانها که حمایت از این هیئتها، خرد جمعی را می طلبد.

گفتنی است وهاب فرهمند به عنوان مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان تهران منصوب شده است.