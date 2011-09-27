روسای دادگاه های خانواده و انقلاب اهواز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز ظهر روز سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: پذیرش مسئولیت یک امانت است و طبق فرمایش حضرت علی (ع) به مالک اشتر، امر و مسئولیت محول شده همه آن نیست که انسان آن را وسیله ای برای امیال خود قرار دهد بلکه امانتی است که بر گردن انسان سنگینی می کند.

محمود پور محمدی ادامه داد: مدیر قضایی علاوه بر قضاوت، باید با همه کمبودها، نارسایی ها و فشارهای موجود در ابعاد مختلف، کنار بیاید به ویژه در استان خوزستان که گرمای طاقت فرسا و شرایط جغرافیایی خاصی دارد.



رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز گفت: در حقیقت کار قضایی را جز عشق به خدمت نمی توان تعریف کرد زیرا بیرون از این دستگاه، بهترین موقعیتها در انتظار قضات است.



وی افزود: اصل زحمت و صدور رای که محور اصلی دستگاه قضایی است، به عهده قضات است و مدیر دستگاه قضایی باید همچون دوستی در کنار سایر قضات باشد.



رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با اعلام خبر راه اندازی شعبه 115 در مجتمع قضایی شماره دو این شهرستان، اظهار داشت: به زودی شعبه جدید 116 نیز در دادگاه عمومی و انقلاب اهواز راه اندازی می شود.



در ادامه این مراسم رئیس جدید دادگاه انقلاب و مجتمع امور جنایی اهواز نیز گفت: ارزش کار قضایی کسانی که در شعب قضایی مشغول فعالیت هستند از کار اجرایی مدیران قضایی بیشتر است.



حجت الاسلام مهران چابلی افزود: هدف قوه قضائیه اجرای عدالت است که تحقق آن نیاز به علت و مقدماتی دارد.



وی ادامه داد: علت تحقق عدالت در جامعه، رسیدگی به پرونده و صدور حکم است که توسط قاضی شعبه محقق می شود و سایرین تنها مقدمات و بستر شرایط را فراهم می کنند.



همچنین حجت الاسلام عبدالرحمن مصطفوی رئیس جدید دادگاه خانواده اهواز اظهار داشت: هدف ما جز رضای خداوند نیست و در هر موقعیت و سمتی که خدمت کنیم موجب افتخار است.



در پایان از زحمات حجت الاسلام عبدالرحمن مصطفوی سرپرست سابق دادگاه انقلاب و مجتمع امور جنایی اهواز تقدیر و حجت الاسلام مهران چابلی به عنوان رئیس جدید این دادگاه معرفی شد. همچنین با تقدیر از زحمات حجت الاسلام مهران چابلی رئیس سابق دادگاه خانواده اهواز، حجت الاسلام عبدالرحمن مصطفوی به عنوان رئیس جدید دادگاه خانواده اهواز معرفی شد.