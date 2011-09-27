فرید و امکانیان پروانه ساخت گرفتند/ صدور پروانه نمایش "اسب حیوان نجیبی است"

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری درتاریخ چهارم مهرماه در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

"غریبه" به تهیه کنندگی محمد قهرمانی و کارگردانی حمید بهمنی (اشغال عراق) ، "مسافری از دور دست" به تهیه کنندگی بیژن امکانیان و کارگردانی مسعود نوابی (خانوادگی)، "بیتابی بیتا" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید (خانوادگی)، "سیاره ای به نام ببگو" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی هاتف علیمردانی (کودک ( انیمیشن رئال) و "بزرگ مرد کوچک" به تهیه کنندگی حبیب ا... اللهیاری – پروانه مرزبان و کارگردانی صادق دقیقی (کارگردان اول) (دفاع مقدس) عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

همچنین شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و تهیه کنندگی سلیمان علیمحمد پروانه نمایش صادر کرده است.