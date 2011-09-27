  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

فرید و امکانیان پروانه ساخت گرفتند/ صدور پروانه نمایش "اسب حیوان نجیبی است"

فرید و امکانیان پروانه ساخت گرفتند/ صدور پروانه نمایش "اسب حیوان نجیبی است"

پروانه ساخت پنج پروژه سینمایی و پروانه نمایش یک فیلم صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی  35 میلیمتری درتاریخ چهارم مهرماه در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

"غریبه" به تهیه کنندگی محمد قهرمانی و کارگردانی حمید بهمنی (اشغال عراق) ، "مسافری از دور دست" به تهیه کنندگی بیژن امکانیان و کارگردانی مسعود نوابی (خانوادگی)، "بیتابی بیتا" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید (خانوادگی)، "سیاره ای به نام ببگو" به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی هاتف علیمردانی (کودک ( انیمیشن رئال) و "بزرگ مرد کوچک" به تهیه کنندگی حبیب ا... اللهیاری – پروانه مرزبان  و کارگردانی صادق دقیقی (کارگردان اول) (دفاع مقدس) عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

همچنین شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و تهیه کنندگی سلیمان علیمحمد پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1418157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها