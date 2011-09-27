پنجمین جشنواره شعر بسیج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره شعر بسیج با حضور شاعران بسیجی در گلزار شهدای شهر زاهدان و ادای احترام و غبار روبی مزار مطهر شهدای این شهر صبح روز سه‌شنبه 5مهر به طور رسمی آغاز شد.

در ابتدای این مراسم سردار جاهد ، فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، با بشمردن نقاط برجسته و توانمندی های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی استان زیبای سیستان و بلوچستان به ویژه وحدت مثال زدنی شیعه و سنی از شاعران بسیجی خواست با ادای دین به این خطه شهیدپرور کشورمان این شاخصه مهم استان را بیشتر به مردم معرفی کنند.

این مراسم با دکلمه فاطمه کیخواه فرزند شهید مهدی کیخواه در رثای پدر شهیدش ادامه یافت.

سخنران بعدی افتتاحیه پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج نیز آیت‌الله سلیمانی امام جمعه زاهدان بود که با بیان اینکه میزبان واقعی جشنواره شعر بسیج ، شهدای گلگون کفن سیستان و بلوچسستان هستند؛ اظهار داشت: هنر شاعران بسیجی را موهبتی الهی دانست که می تواند در راه خداوند معجزه کند و باید در راه اعتلای ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به کارگرفته شود.

پس از سخنان آیت الله سلیمانی محمدرضا سهرابی نژاد، عالیه محرابی، رضا اسماعیلی و سودابه امینی به شعرخوانی پرداختند.

در پایان مراسم نیز از خانواده‌های شهدای هنرمند استان سیستان و بلوچستان تقدیر شد.