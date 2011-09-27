احداث فاز دوم بوستان فرهنگ از پروژه های مهم شهرداری دماوند است

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بوستان فرهنگ دماوند حدود 2.5 هکتار وسعت دارد که فاز اول آن در سال گذشته به بهره ‏برداری رسید و در حال حاضر فاز دوم این بوستان با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و از پروژه های مهم شهرداری محسوب می شود.

وی گفت: همچنین بازسازی بوستان ملک ‏سین که شامل ترمیم و نوسازی معابر، سیستم روشنایی، کفپوش زمین بازی، کاشت گل و چمن، توسعه فضای سبز و نصب وسایل ورزشی است، در دستور کار شهرداری دماوند قرار دارد.

این مسئول اضافه کرد: بوستان کوثر نیز که از پروژه های گسترش فضای سبز شهر دماوند است، مراحل پیشرفت را طی می کند و تا اواسط مهرماه به بهره برداری می رسد.