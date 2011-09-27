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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

عناوین ایام هفته سالمند اعلام شد

عناوین ایام هفته سالمند اعلام شد

عناوین ایام هفته سالمند که از 9 تا 15 مهر ماه برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سالمند از روز شنبه 9 مهر آغاز و تا روز جمعه 15 مهر ادامه دارد.

عناوین روزهای هفته سالمند به شرح زیر است: شنبه 9 مهر سالمند، شهروند ارشد؛ یکشنبه 10مهر سالمند و جایگاه آن در رسانه ها؛ دوشنبه 11مهر سالمندی و مشارکت اجتماعی؛ سه شنبه 12 مهر سالمندی و ارتباط بین نسل ها؛ چهارشنبه 13 مهر سالمندی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی؛ پنج شنبه 14مهر سالمندی و پیشگیری ازحوادث و جمعه 15 مهر سالمندی از دیدگاه مذهب اسلام نام گذاری شده است.

همایش گرامیداشت روز جهانی سالمند (اول اکتبر ) شنبه 9 مهرماه از ساعت 9 تا 14 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز نبش خیابان قدس برگزار می شود.

کد مطلب 1418165

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