علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: این برای اولین بار بود که رکابزنان ما در تمامی رده های سنی در مسابقات قهرمانی جاده جهان شرکت می کردند. تجربه خوبی بود بویژه در بخش بزرگسالان. سطح مسابقات هم بسیار بالا بود.

وی افزود: در هیچ کدام از تورهای آسیایی شاهد برگزاری یک مرحله مسابقات در مسافت بالای 200 کیلومتر نیستیم اما مسابقات جهانی با مسافت 266 کیلومتر برگزار شد. مسابقه سنگینی بود و همین اندازه که رکابزنان ما توانستند این مسابقه سخت را همراه با گروه اصلی به پایان برسانند برای ما ارزش داشت.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با مثبت ارزیابی کردن نتایج رکابزنان کشورمان در مسابقات جهانی دانمارک بیان کرد: عسکری در بخشی از مسیر استقامت پیشتاز بود و بارها نام وی از زبان گزارشگر مسابقات برده شد. معظمی گودرزی هم عملکرد بسیار خوبی در مسابقات داشت. این رکابزن همزمان با گروه اصلی در یک زمان از خط پایان گذشت. حضور رکابزن جوان ایران در این دسته بازتاب بسیار خوبی در بین آسیایی های حاضر در مسابقات داشت.

وی تاکید کرد: در مجموع سطح دوچرخه سواری آسیا نسبت به اروپا پایین تر است. نمایندگان کشورمان در این مسابقات در بین آسیایی های حاضر بعد از قزاقستان عملکرد بسیار خوبی داشتند.

زنگی آبادی در مورد اینکه چه زمانی توان رقابت با قهرمانان جهان را خواهیم داشت، گفت: سطح رکابزنان ما در جهان همین بود. ما در بهترین شرایط اگر بتوانیم در میان 200 رکابزن برتر جهان در رده چهل یا پنجاه قرار بگیریم بهترین عملکرد را داشته ایم.

وی در مورد تفاوت امکانات دوچرخه سواری آسیا و اروپا هم خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات آسیایی ها با اروپایی ها قابل قیاس نیست. شاید در بین کشورهای قاره تنها قزاقستان توان رقابت با اروپا را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد دو باشگاه اروپایی به رکابزنان کشورمان گفت: برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران دو باشگاه از فرانسه و اسپانیا به رکابزنان کشورمان پیشنهاد همکاری داده اند. این اتفاق بزرگ در دوچرخه سواری ایران بی سابقه بوده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران تصریح کرد: اگر پای رکابزنان ایران به تورهای مطرح اروپا و جهان چون توردوفرانس و جیرو ایتالیا باز شود راه برای توسعه این رشته بیش از پیش فراهم می شود. برای ما مهم باز شدن مسیر برای ورود رکابزنان ایرانی به رقابت های مطرح جهان است و مطمئنا از این فرصت استفاده خواهیم کرد.

هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان از 28 شهریور تا سوم مهرماه در دانمارک برگزار شد.