گازرسانی در شش شهرک صنعتی زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید کاظمی ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از گازرسانی به واحدهای صنعتی شهرک نوآوران زنجان افزود: بعد از اجرای هدفمند سازی یارانه ها گاز رسانی به واحدهای تولیدی به جهت به صرفه بودن و کاهش هزینه مورد تاکید دولت بود لذا گاز رسانی به واحدهای تولیدی در دستور کار شهرک ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شهرک صنعتی نوآوران 26 شهرک بهره برداری داریم که موفق به اخذ پروانه شده اند و 174 فقره قرارداد عقد قرارداد شده داریم برای اینکه به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی زنجان تاکید کرد: شبکه گاز رسانی در این پروژه 17.3 کیلومتر و طول لوله گاز رسانی شده 100 درصد است و یک میلیارد و 330 میلیون تومان هزینه شده است.

کاظمی کل مساحت شهرک نوآوران را 320 هکتار اعلام کرد و یاد آور شد: اعتبار هزینه شده برای کل شهرک صنعتی نو آوران دو میلیارد و 300 میلیون تومان می باشد که در سال 90 هم دو میلیارد و 614 میلیون تومان هزینه خواهد شد.

وی گفت: امسال دو میلیارد و 604 میلیون تومان معادل 26 درصد کل اعتبارات ملی، استانی و داخلی به این شهرک اختصاص می یابد .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی زنجان ایجاد شهرک های صنعتی در استان را عامل و گزینه مهمی در توسعه استان در زمینه صنعت عنوان کرد.

