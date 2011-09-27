اطلاع رسانی مناسبی برای سرشماری در استان تهران صورت گرفته است

حسین لاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز آمار ایران در هفتمین دوره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، توجه خوبی به اطلاع رسانی و تبلیغات داشته و این امر قطعاً در جلب اعتماد مردم مناسب خواهد بود.

وی گفت: در راستای اطلاع رسانی بیشتر، زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن دوم آبانماه سال جاری در تمامی مدارس استان تهران نواخته خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه استان تهران در انجام تمام مراحل سرشماری پیشتاز است، ادامه داد: فرهنگسازی و اعتمادسازی در بین مردم، تشویق مردم برای پاسخگویی درست به مأموران سرشماری، اطلاع رسانی لحظه به لحظه از نحوه سرشماری، برگزاری مسابقات مرتبط با سرشماری در مدارس و تبلیغات محیطی، از مهمترین وظیفه مسئولان اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستانهای استان تهران است.

وی بیان کرد: همکاری تمام مسئولان، مردم و مأموران سرشماری در بهتر برگزار شدن این قانون و کسب رتبه نخست استان تهران در کشور بسیار اثربخش خواهد بود.