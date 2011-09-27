به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید آخوندی، قبل از ظهر سه شنبه در جلسه مسئولان قرآن کریم شهر مشهد اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، هم‌اندیشی دوستانه در فضای مناسبی بین استادان و خادمان قرآنی است و استادان قرآنی جلوداران آموزش‌های قرآنی در این جلسات هستند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص) گفت: رسول اکرم(ص) فرموده‌اند در شهری که منور به مضجع شریف یکی از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، قرآن نیز باید به بهترین شکل میان مردم جای بگیرد.

آخوندی ادامه داد: با توجه به این فرمایش و اینکه حرم مطهر رضوی در شهر ما وجود دارد، اما جلسات و محافل قرآنی موجود در مشهد فعالیت پر رونقی ندارند و این در شأن شهر مذهبی مشهد نیست.

مسئول فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه باید به فرمایشات رهبری لبیک گفت، تصریح کرد: مقام معظم رهبری به عنوان نائب امام‌زمان(عج) و کسی که فرماندهی جنگ نرم را بر عهده دارد، در این جنگ 10 میلیون حافظ قرآن را مطالبه می‌کنند و ما با همفکری باید به فرمایشات ایشان لبیک بگوییم.

آخوندی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال جنگ در این مملکت رخ داد و دشمن با هدف تصرف کل ایران در یک هفته وارد جنگ شد، اما پس از هشت سال نه تنها موفق نشد حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند، بلکه شکست خورد و وقتی چرایی این شکست را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که تا وقتی قرآن در دل ایرانیان جای دارد، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند.

وی با بیان این‌که یکی از راه‌های قوت جلسات قرآن، برگزاری مسابقات قرآن است، تأکید کرد: مسابقات قرآن می‌تواند در ایجاد انگیزه برای جوانان و نوجوانان تأثیرگذار باشد.