۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

قالیباف:

هفته دفاع مقدس تجلی گاه تحقق باورهای دینی در جامعه امروز است

شهردار تهران گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک زمان در تقویم نیست بلکه تجلی گاه تحقق باورهای دینی در جامعه امروز ماست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف امروز سه شنبه در مراسم "دیدار یاران" که در تپه نورالشهدا برگزار شد ، گفت: از این مکان مقدس که به نام حضرت امام (ره) - پایگاه روح الله - نام گذاری شده و از نقطه ای که یک طرف آن تپه نور الشهدا و یادمان شهداست و طرف دیگر آن جماران قرار دارد که همه عشق و آمال ملت ماست ، به روح پرفتوح حضرت امام (ره) ، آن مرد الهی که به همه ما عزت بخشید و احیاگر اسلام بود و ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد ، درود می فرستیم.

وی افزود: به روح پرفتوح همه شهدای گمنام اما پر آوازه درود می فرستیم ، شهدایی که برای اعتلای اسلام و دفاع از سرزمین اسلامی مان جان خود را فدا کردند . همچنین درود می فرستیم به بسیج و بسیجیان و آنانی که مبدا حرکتشان غدیر و مسیر حرکتشان عاشوراست و متکی به فرهنگ کربلا هستند.

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: به بسیج و بسیجی درود می فرستیم ، نهالی که در مکتب اسلام رویید ، در سایه نبوت و ولایت رشد کرد ، با خون عاشوراییان آبیاری شد و با پیروزی انقلاب اسلامی درخشید و با فرمان حضرت امام (ره) و با آن دم مسیحایی به قله اوج رسید.

وی خاطر نشان کرد: امروز در هفته مقدس به سر می بریم و هیچکس نمی تواند دفاع مقدس و بسیج را از یکدیگر مجزا بداند ، دفاع مقدس و بسیج در هم آمیخته اند ، چرا که دفاع مقدس بستری بود تا اندیشه های بلند انقلاب اسلامی و باورهای دینی آن به دست بسیجیان و در میدان دفاع از ارزش های انسانی و اسلامی به اوج برسد .

شهردار تهران بابیان این که دفاع مقدس و بسیج بود که در این مقطع زمانی توانست فرهنگ جهاد و شهادت ، شجاعت و شهامت را باز تعریف کرده و عینیت بخشد ، اظهار کرد: زمانی که دشمنان جنگ را آغاز کردند تا ملت ما را تحقیر کنند و به اهداف خود و منافعی برسند که با وقوع انقلاب اسلامی قطع شده بود ، احساس می کردند که ایران همان ایران 2500 ساله شاهنشاهی است که آن را به قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان می شناختند ؛ آنها فکر نمی کردند دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی و اصل ولایت و امامت وقتی در راس هدایت یک جامعه اسلامی باشد میزان و ملاک آن فتح خرمشهر خواهد بود و نه قرارداد ترکمانچای و گلستان .

وی با بیان این که انقلاب ما ریشه در نهضت امام حسین(ع) دارد و در واقع ادامه واقعه عظیم کربلاست ، افزود: شهدای ما در آن مسیر قرار گرفتند و همان طور که کربلا و عاشورا در تاریخ انسانیت و اسلامیت برای همیشه پایدار است ، دفاع مقدس ، شهدا و فرهنگ بسیج نیز برای همیشه در تاریخ باقی می ماند و این افتخاری بزرگ برای ملت ماست .

قالیباف خاطر نشان کرد: دفاع مقدس و بسیج یعنی لبیک یا حسین (ع) و این لبیک یعنی اطاعت از ولایت فقیه ، یعنی همیشه در میدان جهاد و شهادت حرکت کردن ، یعنی فدا شدن و فدایی دادن ، یعنی صبر و بصیرت و مقاومت و دارندگان این فرهنگ به مقتدای خود لبیک گفته اند و مطمئن باشید بر اساس سنت های الهی این فرهنگ ماندگار است .

شهردار تهران تصریح کرد: بدانیم سنت های الهی و این فرهنگ تنها در حوزه دفاع مقدس نیست و در حوزه مسائل اقتصادی و ... نیز هست و امروز که ما توفیق خدمت در شهرداری را داریم ، در حوزه خدمات عمومی هم این فرهنگ وجود دارد و باید اساس کار قرار گیرد . به این ترتیب هم در دنیا و هم در آخرت پیروز و موفق خواهیم بود .

وی در ادامه افزود: با ادامه این راه است که در این دنیا با عزت و در فردای قیامت در برابر شهدا خجالت زده نخواهیم بود و این مسیر حرکت ماست و باید از خداوند بخواهیم که ما را یک لحظه به خود وانگذارد و بتوانیم راه شهدا و امام را تحت رهبری مقام معظم رهبری پیش برده و به آن آرمان های بلند دست یابیم .

کد مطلب 1418181

