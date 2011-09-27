به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی در جمع وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران با اشاره به نقش و جایگاه وابستگان نظامی در توسعه تعاملات همکاری‌جویانه دفاعی، ایجاد درک متقابل از اهداف، خواسته‌ها، داشته‌ها و تقویت اراده جمعی در حل منازعات و کاهش تهدیدات و حرکت به سوی یک جهان امن و آرام بخش را از وظایف کلیدی و راهبردی وابستگان نظامی برشمرد و بر ضرورت تعامل نزدیک وابستگان نظامی با کشور میزبان تأکید کرد.

وزیر دفاع، در تشریح دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: این دیپلماسی بر پایه امنیت‌زایی و گسترش و تحکیم همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای و بین‌المللی استوار است.

وحیدی با بیان این‌که مسئولیت نیروهای مسلح تنها اندیشیدن به جنگ نیست، بلکه تفکر دفاعی در خدمت توسعه و پیشرفت در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی است گفت: توسعه دیپلماسی دفاعی می‌تواند ابزار مناسبی برای تحقق چنین مسوولیت خطیری باشد.

وی، مهار تهدیدات و پیشگیری از جنگ و جنگ افروزی را از کارویژه‌های دیپلماسی دفاعی برشمرد و افزود: معتقدیم بخش دفاع با تکیه بر فعالیت‌های دیپلماتیک دفاعی فعال می‌تواند در ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان کشورها نقش اساسی ایفا کند.

وزیر دفاع، همکاری دفاعی و امنیتی را در رأس همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، تسهیل کننده سایر حوزه‌های همکاری و تأمین کننده امنیت و آرامش بیشتر ملت‌ها توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران طی 32 سال گذشته در این مسیر گام‌های بلندی برداشته است.

وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر مخارج نظامی آمریکا 40 درصد یا به عبارتی دیگر دو پنجم کل هزینه‌های نظامی جهان یعنی هزینه‌ای معادل 6 برابر هزینه نظامی چین، 4 برابر روسیه و 98 برابر ایران است افزود: سیاست آمریکا همواره مبتنی بر جنگ و جنگ افروزی و تشنج و تشنج زایی، تخریب و ترور و اختلاف افکنی استوار بوده است و در نقطه مقابل آن سیاست جمهوری اسلامی ایران بر پایه صلح و صلح طلبی، امنیت و امنیت‌زایی، ثبات و ثبات‌گرایی، وحدت و وحدت‌طلبی استوار بوده است.

وزیر دفاع، دکترین جمهوری اسلامی ایران در منطقه را دکترین «امنیت و آرامش» اعلام کرد و مهمترین اصول این دکترین را جلوگیری از هرگونه جنگ و درگیری مسلحانه و دفاع مؤثر از منابع حیاتی برشمرد و تصریح کرد: در طول 33 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد این اصول مهم را اعمال کرده‌ایم.

وی، دفاع جانانه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس را دفاع از صلح و امنیت دانست و اظهار کرد: اگر آن ایثارها، فداکاری‌ها و دفاع مقدس صورت نمی‌گرفت، امروز رژیم جنایتکار و جنگ افروز صدام بر کل منطقه سیطره داشت و آتش افروزی آن به سایر نقاط نیز تسری پیدا کرده بود.

وحیدی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است جهان امروز، نیازمند یک نظام مبتنی بر عدالت و تأمین منافع همگانی است. نظامی که در آن یک کشور نتواند در مقابل خواسته جهان بایستد و با برخورداری از حق وتو مانع از حل مشکلات، بحران‌ها و معضلات جهان شود. بطوری که امروز در موضوع فلسطین و سایر موضوعات جهانی شاهد هستیم.

وزیر دفاع، در خصوص غوغاسالاری آمریکا و رسانه‌های وابسته به آن در خصوص موضوع هسته‌ای ایران نیز گفت: دکترین امنیت ملی ایران مبتنی بر اصل بازدارندگی است و سلاح هسته‌ای در آن هیچ جایگاهی ندارد.

وی افزود: ما سلاح هسته‌ای را ابزاری غیر انسانی، ضد بشری و مضر برای صلح و امنیت می‌دانیم و جنگ روانی آمریکا را برای انحراف افکار عمومی جهان از خطر هسته‌ای رژیم صهیونیستی تلقی می‌کنیم که با حدود 200 کلاهک هسته‌ای و توسعه نسل جدید بمب‌های هسته‌ای امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه را به مخاطره انداخته است.

وزیر دفاع، در تبیین ریشه‌های موج بیداری اسلامی گفت: این بیداری و تحول بزرگ و عمیق، متأثر از پیام‌های ظلم سیتزانه و عدالت خواهانه انقلاب اسلامی ایران است و نوید بخش حاکمیت مردم سالاری اسلامی در منطقه است.

وی سازش برخی سران وابسته در منطقه با رژیم صهیونیستی که مخدوش کننده و تحقیر کننده کرامت انسانی و هویت ملی و دینی مردم کشورشان بود را از دیگر عوامل ایجاد موج بیداری اسلامی دانست.

وزیر دفاع در ادامه سخنان خود از عملیات ثامن الائمه و شکست حصر آبادان بعنوان عملیاتی که سرنوشت جنگ را تغییر داد یاد کرد و گفت: این عملیات که با ترکیب تاکتیک‌های عملیات چریکی و کلاسیک طرح‌ریزی و به اجرا گذاشته شد؛ سرآغاز پیروزی‌های بزرگی بود که منجر به خروج کامل متجاوزان بعثی از خاک ایران و شکست خفت بار آنان شد.

وی افزود: رمز این پیروزی بزرگ و سایر فتوحات ایران اسلامی در جنگ تحمیلی، وحدت نیروهای مسلح و پشتوانه عظیم مردمی و فرماندهی الهی حضرت امام بود، که همچنان این روند نیز تداوم دارد.

وحیدی همچنین اظهار امیدواری کرد وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران با افزایش تعاملات خود، زمینه‌های لازم را برای گسترش هرچه بیشتر روابط فیمابین و تلاش برای ایجاد امنیت دسته جمعی فراخواند و برای آنان در اجرای مأموریت خطیری که در این زمینه دارند آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است، وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران همچنین از نمایشگاه توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید و از نزدیک با دستاوردهای صنایع دفاعی کشورمان آشنا شدند.