مراسم بزرگداشت برهان الدین ربانی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این مراسم که امروز سه‌شنبه 5 مهر ماه برگزار شد علاوه بر جمعی از مسئولان کشوری، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران، حجت‌الاسلام قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبری، دکتر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، حجت‌الاسلام اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مسئولان برجسته کشوری حضور داشتند.



این مراسم که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن دوستی ایران و افغانستان برگزار شد با سخنرانی عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران همراه بود.



سفیر افغانستان در ایران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت استاد ربانی گفت: برهان‌الدین ربانی شخصیتی عالم، دانا و آکادمیک در تاریخ معاصر افغانستان است که به جهان اسلام تعلق دارد.



وی افزود: شهید ربانی در دوران تدریس خود به عنوان استاد دانشگاه نیز از فعالیت‌های جهادی دست نکشید و همواره در جهت ایجاد وحدت و صلح در کشور تلاش کرد.



عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران در خصوص نگرش استاد ربانی به ایران گفت: ایشان همیشه از لطف و عظمت ایرانیان در راستای کمک به افغانستان یاد و ایرانیان را برادر خطاب می‌کرد.



همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) در افغانستان و یکی از چهره‌های شاخص جهادی در این کشور، ضمن تشکر از برپا کنندگان و حضار در این مراسم گفت: از مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری که هیئت بلندپایه‌ای را به ریاست دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب برای تسلیت گفتن و تجلیل از شهید صلح برهان‌الدین ربانی اعزام کردند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.



وی در ادامه با ارائه تاریخچه‌ای از فعالیت‌های شهید برهان الدین ربانی افزود: اولین پرچم نهضت اسلامی توسط استاد برهان الدین ربانی در افغانستان برافراشته شد.

