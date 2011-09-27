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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

مراسم بزرگداشت برهان الدین ربانی در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت برهان الدین ربانی در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت استاد برهان الدین ربانی عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس شورایعالی صلح افغانستان با حضور جمعی از اندیشمندان علمی و فرهنگی و مسئولین کشوری در مسجد نور تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این مراسم که امروز سه‌شنبه 5 مهر ماه برگزار شد علاوه بر جمعی از مسئولان کشوری، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران، حجت‌الاسلام قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبری، دکتر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، حجت‌الاسلام اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مسئولان برجسته کشوری حضور داشتند.

این مراسم که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن دوستی ایران و افغانستان برگزار شد با سخنرانی عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران همراه بود. 

سفیر افغانستان در ایران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت استاد ربانی گفت: برهان‌الدین ربانی شخصیتی عالم، دانا و آکادمیک در تاریخ معاصر افغانستان است که به جهان اسلام تعلق دارد.

وی افزود: شهید ربانی در دوران تدریس خود به عنوان استاد دانشگاه نیز از فعالیت‌های جهادی دست نکشید و همواره در جهت ایجاد وحدت و صلح در کشور تلاش کرد.

عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران در خصوص نگرش استاد ربانی به ایران گفت: ایشان همیشه از لطف و عظمت ایرانیان در راستای کمک به افغانستان یاد و ایرانیان را برادر خطاب می‌کرد.

همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) در افغانستان و یکی از چهره‌های شاخص جهادی در این کشور، ضمن تشکر از برپا کنندگان و حضار در این مراسم گفت: از مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری که هیئت بلندپایه‌ای را به ریاست دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب برای تسلیت گفتن و تجلیل از شهید صلح برهان‌الدین ربانی اعزام کردند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

وی در ادامه با ارائه تاریخچه‌ای از فعالیت‌های شهید برهان الدین ربانی افزود: اولین پرچم نهضت اسلامی توسط استاد برهان الدین ربانی در افغانستان برافراشته شد.
 

کد مطلب 1418185

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