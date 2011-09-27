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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

شرفی در گفتگو با مهر:

نیاز سرچشمه به حمایت هواداران/ محکوم به شکست شهرداری تبریز هستیم

نیاز سرچشمه به حمایت هواداران/ محکوم به شکست شهرداری تبریز هستیم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس سرچشمه حضور هواداران در ورزشگاه را عاملی مهم در راستای پیروزی این تیم مقابل شهرداری تبریز دانست.

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هواداران یک پای تیم مس سرچشمه برای برد مقابل تبریز هستند اگر آنها تیم را تشویق کنند تیم بهتر کار می کند و نتیجه بهتر بازی کردن تیم، برد در این بازی است.

وی در ادامه گفت: در هفته ای که گذشت به دلیل استراحتی که با لغو بازی مقابل ذوب آهن داشتیم تمرینات تیم بیشتر شد و از زمان بیشتری برای هماهنگی تیم استفاده کردیم.

شرفی بیان داشت: شرایط روحی بازیکنان تیم به دلیل آرامشی که در سرچشمه وجود دارد بسیار خوب است و همه بازیکنان در تعامل و دوستی خوبی به سر می برند.

وی ادامه داد: هرچه بیشتر زمان بخریم بازیکنان هماهنگ تر می شوند چرا که زمان از دست رفته اول فصل را باید در تمرینات فعلی جبران کنیم.

وی گفت: تیم در حال حاضر روزی دو جلسه تمرین می کند و روزهای نزدیک به بازی را به تیم استراحت می دهیم تا نشاط مورد نیاز برای بازی را به تیم داده باشیم.

شرفی یادآورشد: تیم شهرداری تبریز را آنالیز کرده ایم و بازی های این تیم را دیده ایم و تنها در روز بازی مشخص می شود که کدام تیم برنده بازی است.

وی با اشاره به اینکه امسال لیگ متفاوتی را شاهد هستیم گفت: فوتبال ایران اختلاف چندانی باهم ندارد نتایج روزهای اخیر باور نکردنی است تیم ها تلاششان زیاد شده و نتیجه هیچ بازی از قبل قابل پیش بینی نیست.

شرفی تصریح کرد: باید تیم سرچشمه بازی را ببرد، ما محکوم به برد هستیم تا در لیگ زنده بمانیم.

بازی تیم های مس سرچشمه و شهرداری تبریز از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران شنبه 9مهرماه در ورزشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 1418189

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