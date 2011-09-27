به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک 1014اثر از 390 هنرمند سفالگر به دبیرخانه این دوسالانه ارائه شد.

انتخاب اولیه آثار دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران نیز از سوی هیات انتخاب متشکل از اوژن سیروسی، فریده تطهیری مقدم، آزاده شولی، فرزاد فرجی و رضا تائبی از روز دوشنبه چهارم مهر آغاز شده است و تا پایان هفته انتخاب اولیه آثار این دوسالانه انجام می شود.

پس از ارزیابی و انتخاب اولیه اسامی هنرمندان منتخب در مرحله اول در سایت دوسالانه به نشانی www.2salane.ir اعلام می‌شود.

دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک با همکاری مرکز هنرهای تجسمی، انجمن هنرمندان سفالگر، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان 22مهرماه جاری تا 30 ابان ماه سال جاری در موزه هنرهای دینی امام علی و در سمنان با دبیری بهزاد اژدری برگزار می شود.

دهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران در بخش های حجم، نقش برجسته، نقش بر روی سطوح، هنری کاربردی، بخش ویژه سرامیک دیزاین، آثار برتر با گرایش میراث فرهنگی و صنایع دستی، تکنیک های ویژه لعاب و بدنه و همایش علمی و کارگاههای آموزشی برگزار می شود.