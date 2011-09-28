طرح جامع شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی در گیلان اجرا می شود

سید جعفر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در این طرح بهره برداران بخش کشاورزی به صورت خوداظهاری تمام اطلاعات خود را از قبیل نوع فعالیت، میزان سطح زیرکشت، میزان تولید، تعداد تجهیزات، تأسیسات و غیره را در سامانه ای به آدرس www.shenasnameh.maj.ir.maj.ir حداکثر تا 30 مهر ماه جاری ثبت و سپس اطلاعات توسط سازمان جهاد کشاورزی بازبینی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشاورزی مهمترین شاخص توسعه گیلان است، اظهار داشت: با رونق کشاورزی بسیاری از مسائل مانند اشتغال، کاهش جمعیت روستاها و افزایش جمعیت شهرها رفع شده و اشتغال کاذب نیز به وجود نخواهد آمد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان صنایع تبدیلی را از ضرورت های مهم و اساسی توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان می تواند از ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری و بخش عمده نیاز و امنیت غذایی را تامین کند.

وی در ادامه نقش این‌ گونه صنایع را در رشد ضریب تبدیل محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت و زمان نگهداری، دسترسی مردم به محصولات فرآوری شده، کاهش ضایعات، حمایت از تولید، تقویت انگیزه تولید کنندگان، ایجاد اشتغال، پشتیبانی از کارآفرینان و کمک به رشد صادرات کالای غیرنفتی را غیرقابل کتمان عنوان کرد.

هاشمی یادآور شد: توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی میسر نیست و مکانیزه‌ کردن امور کشاورزی از مواردی است که به توسعه این بخش کمک می کند.