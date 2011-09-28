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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۱

هاشمی در گفتگو با مهر:

طرح جامع شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی در گیلان اجرا می شود

طرح جامع شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی در گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از اجرای طرح جامع شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی در استان خبر داد.

سید جعفر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در این طرح بهره برداران بخش کشاورزی به صورت خوداظهاری تمام اطلاعات خود را از قبیل نوع فعالیت، میزان سطح زیرکشت، میزان تولید، تعداد تجهیزات، تأسیسات و غیره را در سامانه ای به آدرس  www.shenasnameh.maj.ir.maj.ir حداکثر تا 30 مهر ماه جاری ثبت و سپس اطلاعات توسط سازمان جهاد کشاورزی بازبینی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشاورزی مهمترین شاخص توسعه گیلان است، اظهار داشت: با رونق کشاورزی بسیاری از مسائل مانند اشتغال، کاهش جمعیت روستاها و افزایش جمعیت شهرها رفع شده و اشتغال کاذب نیز به وجود نخواهد آمد.
 
معاون جهاد کشاورزی گیلان صنایع تبدیلی را از ضرورت های مهم و اساسی توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان می تواند از ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری و بخش عمده نیاز و امنیت غذایی را تامین کند.
 
وی در ادامه نقش این‌ گونه صنایع را در رشد ضریب تبدیل محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت و زمان نگهداری، دسترسی مردم به محصولات فرآوری شده، کاهش ضایعات، حمایت از تولید، تقویت انگیزه تولید کنندگان، ایجاد اشتغال، پشتیبانی از کارآفرینان و کمک به رشد صادرات کالای غیرنفتی را غیرقابل کتمان عنوان کرد.
 
هاشمی یادآور شد: توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی میسر نیست و مکانیزه‌ کردن امور کشاورزی از مواردی است که به توسعه این بخش کمک می کند.
کد مطلب 1418192

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