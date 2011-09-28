27 هزار تن هلو از باغات بخش سامان برداشت می شود

تورج چلگردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت هلو در دو هزار و 200 هکتار از باغات بخش سامان آغاز شده است.

وی اذعان داشت: در هر هکتار بیش از 12 تن هلو برداشت می شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی سامان افزود: بیشترین نوع کشت هلو در بخش سامان از نوع کاردی، زعفرانی، بلخی و زعفرانی پیشرس است.

چلگردی نبود کارخانه تولید فراوردههای محصولات باغی را از عمده ترین مشکلات تولید کننده بخش سامان دانست و افزود: محصول هلو با قیمتهای ناچیز در بازارهای اصفهان و نجف آباد عرضه می شود.

وی اذعان داشت: تشکیل اتحادیه باغداران در بخش سامان ضرورت دارد.