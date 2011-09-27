به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شیرعلی‌نیا نویسنده و محقق گفت: در حال تدوین کتابی هستم که به همان شیوه کتاب «هشت سال اینگونه گذشت»، حوادث اشغال خرمشهر تا آزادی این شهر را روایت می‌کند. متن این کتاب آماده شده و تنها باید ویرایش نهایی انجام شود. عکس ها هم انتخاب شده که سعی کرده ایم عکس هایی باشد که برای مخاطب تازگی داشته باشد.

وی افزود: این کتاب به صورت ترکیب عکس و متن به روایت حوادث اشغال خرمشهر، زمان اشغال تا زمان آزاد سازی این شهر در سال 61 می‌پردازد.

مجید زارع که کار تصویرگری این کتاب را بر عهده دارد در این باره گفت: ما عکس‌ها را از عکاسان و گالری‌های مختلف خریداری می‌کنیم. مثلا برای کتاب مصور «هشت سال اینگونه گذشت» ما چیزی حدود 3 میلیون تومان عکس خریداری کردیم. تا الان هم 44 عکس برای مجموعه خرمشهر، خریداری شده که یکی از عکس‌ها از رسول ملاقلی پور است.

وی ادامه داد: در انتخاب عکس‌ها دقت می‌کنیم که عکس‌ها خوب و باکیفیت باشد چرا که کار وقتی نتیجه می‌دهد که جزییات آن با هوشمندی انتخاب شود و همچنین جزییاتی که انتخاب می‌شود با کیفیت و برای خواننده جذاب باشد.

زارع در مورد زمان انتشار این مجموعه گفت: برنامه ریزی که ما داریم این است که یک سری از کارهای این چنینی را تا نمایشگاه کتاب تهران آماده کنیم.

کتاب «هشت سال اینگونه گذشت» که جزو پرفروش ترین کتاب‌های انتشارات سوره مهر در شهریورماه است، قرار است به چاپ دوم برسد.