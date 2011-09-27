جوانان امروز نیازمند آشنایی با مفاهیم دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر سیروس صابری در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان ادارات کل استان قزوین که روز سه شنبه در محوطه سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد گفت: آشنایی نسل جدید انقلاب با مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس امری ضروری است که توسط دستگاههای ذیربط باید صورت گیرد.

وی اظهارداشت: هشت سال دفاع مقدس از حادثه های مهم و بی نظیر در کشور قلمداد می شود چرا که در این جنگ رزمندگان و ملت سلحشور ایران اسلامی در برابر تمامی ابرقدرتهای شرق و غرب و استبکار جهانی ایستادگی و با کمبود تجهیزات نظامی و جنگی مقابله کرده و به پیروزی و سربلندی رسیدند.

صابری بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی برای نابودی نظام اسلامی هزینه‌های زیادی متقبل می شوند لذا ضروری است برای انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس ماهم سرمایه‌ گذاری بیشتری کنیم تا توطئه آنها خنثی شود.

وی یادآورشد: در دوران دفاع مقدس شاهد موفقیت‌های بی‌نظیری در عرصه‌های نظامی بودیم و پس از جنگی نابرابر با همت جوانان غیور ایران اسلامی و مدیریت داهیانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری شاهد خودکفایی نظام مقدس اسلامی در تمام عرصه‌ها هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: در حال حاضر در کشورهای منطقه خاورمیانه با خیزش‌های اسلامی روبرو هستیم که نشات گرفته از انقلاب و مقاومت مردم ایران در برابر دشمنان و ایادی استکبار است که مردم منطقه به خوبی درس خود را فرا گرفته و الگوی مناسبی را برای خود انتخاب کرده‌اند.

صابری ادامه داد: همه آزادیخواهان و کشورهای اسلامی با الگو گرفتن از هشت سال مقاومت مردم در دوران دفاع مقدس که به تنهایی در مقابل جهان ایستاده و وجبی از خاک کشور را به دشمنان ندادند به مقاومت در مقابل رژیم‌های ادامه می‌‌دهند.

وی اظهارداشت: امروز به یاری خداوند با گذشت 32 سال از دوران شکوهمند دفاع مقدس ملت ایران در اوج قله‌های ترقی و پیشرفت قرار گرفته ایم و از ثمرات این دوران استفاده می کنیم.

وی بر لزوم توجه دستگاههای فرهنگی به فرهنگ دوران دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: باید از حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس در راستای انتقال این ارزش ها بیشتر استفاده شود.

صابری با بیان اینکه رزمندگان دوران دفاع مقدس سرمایه‌های اصلی انقلاب اسلامی هستند گفت: رزمندگان با جانفشانی، ایثار و بصیرت در مقابل هجمه‌های نظامی دشمنان ایستادند و نگذاشتند دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

وی یادآورشد: رسالت اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، آشنایی جوانان با ارزش‌های ایثار و شهادت و مفاهیم دفاع مقدس است.

در پایان این مراسم مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس استان قزوین توسط کارمندان بسیجی استان عطر افشانی و غبارروبی شد.