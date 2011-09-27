به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر سه شنبه در اولین اجلاس سرداران، فرماندهان و 471 شهید شهرستان بروجن با اشاره به اینکه سخنان من در سه موضوع خلاصه می شود اظهار داشت: موضوع اول شهادت، موضوع دوم اهداف شهادت و موضوع سوم بیان خاطرات چند شهید است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه اساس حفظ و بقای دولتها و کشورها را روحیه حماسی، شجاعت و جهادی تشکیل می دهد، بیان داشت: تا هنگامی که روحیه شجاعی و جهادی در بین ملتهاست ملتها باقی می مانند.

سرلشکر رحیم صفوی افزود: اگر روحیه جهاد و شهامت فراموش شود سرنوشت فلسطین تکرار می شود.

وی عنوان کرد: چگونه فلسطین را عده ای یهودی و صیهونیست را فاسد کرده اند و مردم آنها را آواره کرده اند و چرا نزدیک 60 سال است مردم این کشور درآوارگی به سر می برند.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری اذعان داشت: جهاد و شهادت پرچم عزت ملتهاست.

سر لشکر صفوی تاکید کرد: شهادت و شهید عزت است و خانواده شهید بودن نیز عزت دنیا و آخرت است.

وی عنوان کرد: هرکسی که کار و کسبی دارد و هر کسی در این کشور تنفس می کند و آسایشی دارد مدیون خون شهیدان است و خون شهیدان، انقلاب اسلامی و کشور ما را حفظ کرد و بیداری اسلامی که هم اکنون مشاهده می شود در اثر خون شهیدان حاصل شده است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری عنوان کرد: اگر راه کربلا باز شده و هفته ای پنج هزار نفر از کشور به کربلا می رود به خاطر خون شهیدان است.

وی با بیان اینکه خون شهیدان آزادی فلسطین را سبب خواهد شد، بیان داشت: امام (ره) فرمودند که راه قدس از کربلا می گذرد همان طور که شهیدان راه کربلا را باز کردند آزادی فلسطین را ثمر خواهند داد.

سرلشکر صفوی بیان داشت: شهیدان را خدا انتخاب کرده بود و شهیدان نیز خدا را انتخاب کرده بودند.