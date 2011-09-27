واکاوی روابط دیرینه آل سعود و سیا؛ جاده صاف کن صهیونیسم و امپریالیسم

خبر دخالت و تلاشهای بی نتیجه عربستان سعودی برای تحت ثاثیر قرار دادن انقلابهای عربی، این روزها تقریبا به صورت ملموس و غیر ملموس در همه رسانه ها کاملا قابل درک است.

نکته مهم درباره این اقدامات آل سعود ناشی از این تفکر است که آنها گمان می کنند که مالک همه چیز در روی زمین هستند و برای به اجرا درآوردن این عقیده و ایده خود به شکلی عملی و با استفاده از فریب رسانه ای و فرهنگی که مدت زمان بسیاری نیز از آن می گذرد دست به کارشدند و با استفاده از زور شمشیر و مزدوری اربابانشان یعنی انگلیس و آمریکا بر سرکار آمدند.

آل سعود و تلاش برای به شکست کشاندن انتفاضه فلسطین

" زیاد محمد" یکی از تحلیلگران عرصه سیاست بین الملل دراین باره می نویسد: سیستم پادشاهی که آل سعود در سرزمین متعلق به هاشمیان به راه انداخته است همچنان باری بر دوش امت عربی و حرکتهای آزادیخواه جهان عرب است. چرا که آل سعود از حمایتهای مادی و تشویق کسانی که مجاهدین افغان نام گرفته اند تا به فساد کشاندن انقلاب فلسطین از طریق پولهایی که از بیت المال می گیرند، دست به تلاشی گسترده می زند.

دراین باره سخنان شهید " کمال عدوان " یکی از اعضای کمیته مرکزی و از مسئولان فلسطینی که ازاعضای جنبش فتح بوده می توان گواهی مستند و موثق باشد که می گوید : این اموال آل سعود در چارچوب یک برنامه منظم و مدون برای ضربه زدن به انقلاب و انتفاضه فلسطینیان به کارگرفته می شد.

آل سعود مخالف تفکر امت واحده



" زیاد محمد" در ادامه تحلیل خود می نویسد: آل سعود همچنین همواره به اشکال مختلف، مخالفت خود را با تفکر امت واحده ابراز می کرد و حتی برای ضربه زدن به هر طرح یا پروژه هدفمند برای ایجاد وحدت میان اعراب به شدت تلاش کرده و می کند.

تجربه وحدت بین مصر و سوریه به شکست انجامید که دلیل آن فقط اشتباهاتی نبود که درآن وجود داشت، بلکه به علت دخالت دستان کثیف حاکمان جزیرة العرب و پولهایی بود که آنان دراین راه هزینه کردند تا به نوعی مانع بازگشت فلسطینیان به وطن خودشان شوند.

همچنین در تحلیلی از پایگاه خبری اسلام تایمز آمده است : نمی توان دخالت پادشاهی عربستان را در امور داخلی سوریه نادیده گرفت.

این دخالت به گونه ای است که آل سعود برای ضربه زدن به کشوری که مدافع مقاومت در برابر اسرائیل است، حمایتهای مالی فراوان ارسال و مخالفان نظام بشار اسد را مجهز به سلاح های مختلف کرده است.

" احمد ابوسلعوم المناصرة" یکی دیگر از تحلیلگران عرب زبان درباره فتنه افکنی عربستان و تلاش برای ایجاد جنگ داخلی در کشورهای عربی می نویسد: دستان پنهان امیر بندر آل سعود با همکاری برخی از طرفدارانش از خاندان حریری و جریان مستقبل برای تشکیل گروه های مسلح با عناوین اسلامی برای مقابله با حزب الله و سوریه کاملا آشکار است.

آل سعود و همکاری منظم با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)

همکاری منظم سازمان جاسوسی آمریکا با آل سعود برای ضربه زدن به انقلاب مصر و اختصاص دادن پولهای کلان برای ضربه زدن به حرکت های آزادیخواه از زمان های گذشته تاکنون را می توان تنها یک نمونه از خیانت آل سعود به ملتهای عربی عنوان کرد.

پدیده شوم دخالت آل سعود در چندین کشورعربی و تلاش آنان برای ضربه زدن به حرکتهای انقلابی و دموکراتیک هرگز پنهان باقی نمانده و نخواهد ماند و اگر تعامل و دسیسه های آنها نبود، هرگز آمریکا و دشمن صهیونیستی نمی توانستند علیه منطقه و دین اسلامی ما اقدام کنند.

سعودی ها از دین اسلامی به تمام معنای کلمه سوء استفاده و حتی از آن در جهت خدمت رسانی به دشمنان دین و همچنین اهانت به امت اسلام و تقویت جبهه امپریالیسم و اشغالگران صهیونیستی علیه ملتهای منطقه بهره برداری می کنند.

اصل و نژاد یهودی آل سعود

در اینجا بد نیست که برای تبیین بیشتر هدف این تحلیل به نوشته های " ناصر السعید" درباره خاندان آل سعود اشاره ای داشته باشیم.

به گزارش مهر، " ناصر السعید" یک شهروند عربستانی و از یکی از مبارزین سیاسی معروف و مشهور سرزمین حجاز از اولین کسانی بود که در کتاب معروفش به نام " تاریخ سیاه آل سعود" فاش کرد که خاندان آل سعود اصل و نژادی یهودی دارند و به این ترتیب و بی هیچ شک و شبهه ای مردم عربستان باید از چنین افرادی رهایی یابند.

مزدوران رژیم آل سعود، السعید را از بیروت ربودند و از حدود 30 سال پیش تاکنون کسی از این نویسنده و مبارز شجاع عربستانی خبری ندارد و تنها خبری که منتشر شد، این بود که مزدوران آل سعود وی را از هواپیمای درحال پرواز برفراز صحرایی در شمال غرب جزیرة العرب به زمین پرتاب کردند.این درحالی است که بعد از ربوده شدن ناصر السعید همه نسخه های کتاب مذکور با قیمت بالا به فروش رفت.



گزارش : معصومه فروزان