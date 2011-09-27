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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

کشف اسلحه شکاری در استان قزوین

کشف اسلحه شکاری در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از کشف هفت قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در استان خبر داد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران حفاظت محیط زیست استان تعداد هفت قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
 
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در واحد مرکز، اداره بوئین زهرا، سرمحیط بانی های آوج و طارم سفلی، در حین عملیات گشت و کنترل در دو روز گذشته موفق به دستگیری هفت نفر از متخلفین شکار شدند.
 
فرهادی تصریح کرد: افراد متخلف مبادرت به شکار بدون داشتن مجوز کرده بودند که از آنان تعداد هفت قبضه اسلحه شکاری دولول و تک لول و 10 قطعه لاشه کبک به همراه سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
 
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین پرونده متخلفان جهت بررسی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شده است.
 
کد مطلب 1418213

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