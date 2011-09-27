کشف اسلحه شکاری در استان قزوین

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران حفاظت محیط زیست استان تعداد هفت قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در واحد مرکز، اداره بوئین زهرا، سرمحیط بانی های آوج و طارم سفلی، در حین عملیات گشت و کنترل در دو روز گذشته موفق به دستگیری هفت نفر از متخلفین شکار شدند.

فرهادی تصریح کرد: افراد متخلف مبادرت به شکار بدون داشتن مجوز کرده بودند که از آنان تعداد هفت قبضه اسلحه شکاری دولول و تک لول و 10 قطعه لاشه کبک به همراه سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین پرونده متخلفان جهت بررسی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شده است.

