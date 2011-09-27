به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: آثار راه یافته به جشنواره سراسری تئاتر رضوی از پنج استان کشور بوده و از 12 لغایت 14 مهرماه سال جاری به مدت سه روز در استان به اجرا در می آیند.

وی استانهای خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان شمالی را پنج استان شرکت کننده در این جشنواره عنوان کرد و گفت: در مرحله ارسال فراخوان هشتمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی، 179 متن به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد و در نهایت 45 متن به مرحله تولید کار و بازبینی آثار از طریق ارسال سی دی به دبیرخانه جشنواره راه یافتند.

وی افزود: 45 اثر ارسالی توسط سه تن از داوران مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت هشت اثر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: برترین های جشنواره سراسری تئاتر رضوی به جشنواره تئاتر حقیقت نیز راه پیدا می کنند.

وی نام تئاتر های راه یافته به هشتمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی را زندگی به مقدار لازم ، زیر این باران بی پایان و سنگ بن بست از خراسان رضوی، آنم آرزوست و پدارانه از استان تهران، کبوتران چاهی از استان اردبیل، فصل سبز زندگی از آذربایجان شرقی و غربت زدگان از خراسان شمالی اعلام کرد و گفت: این آثار در 12 اجرا صبح و بعد از ظهر روزهای 12 لغایت 14 مهر ماه در تالار های حافظ و گلشن شهرستان بجنورد به نمایش در می آیند.

سوقندی همچنین از نمایش بعضی از آثار راه یافته به جشنواره سراسری تئاتر رضوی در شهرستان های اسفراین، مانه و سملقان و شیروان نیز خبر داد.

وی به برگزاری برنامه های جانبی نظیر نمایشگاه عکس از جشنواره تئاتر رضوی و سه کارگاه آموزشی و دو جلسه نقد و بررسی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این کارگاه های آموزشی ویژه هنرمندان استان ساعت چهار بعد از ظهر 12، 13 و 14 مهر ماه برگزار می شود.