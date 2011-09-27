زنده نگاه داشتن فرهنگ مقاومت تا همیشه تاریخ به عهده همه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است: وای بر آنکس که در روز محشر سر از خاک برون آورد و نشانی از معرکه جهاد در وی نباشد (سرور شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی).

31 شهریور آمد. شاهدی آشنا بر پیشانی تاریخ که از دفاع امتی اسلامی می‌گوید در برابر تجاوز همه‌جانبه دشمنان اسلام. بی شک پیوند دو واژه "دفاع" و "مقدس" مفهومی را به دنبال دارد که تنها شایسته مبارزات هشت ساله ملت مسلمان ایران است. ملتی که توانست در زمینه‌های مختلف سیاسی، ‌نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... معادلات جهانی معمول را بر هم زند و تحلیل‌های مادی دنیاپرستان را نقش بر آب سازد.

هنوزمدت غریبی از این دفاع مقدس نمی گذرد. کارزاری که سنگ محک جانانه جوانان مسلمان ما شد و سربلندی سروقامتان را برای همیشه مصداقی ساخت برای آزادگان جهان.اما امروز بی شک فرهنگ "مقاومت" بخشی از ماحصل به جای مانده همان جوانان است که زنده نگاه داشتن آن در همیشه تاریخ نیز به عهده ماست. مایی که هنوز نمی توانیم سودای آن روزگاران را از خود دور کنیم و از عمق جان خواستار آنیم که نسل تازه را شریک سودای خود کنیم.

سیزدهمین جشنواره بین اللملی تئاتر مقاومت تلاشی در همین راستاست که امید دارد گذشته از نسل نو فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس را نمود ارزنده ای از فرهنگ جهانی مقاومت سازد و همزمان با بیداری جهان اسلام بار دیگر طلایه داری جوانان ایرانی را به اثبات برساند. در پایان تنها دستمریزادی می ماند برای همه آنان که از هیچ کوششی در جهت برگزاری این برنامه ارزشمند دریغ نکردند.

شایان ذکر است رپرتوار تئاتر مقاومت با حضور بیش از 20 نمایش با موضوع و محوریت مقاومت و دفاع مقدس دراستان های خراسان رضوی، تهران، گلستان، گیلان، خراسان شمالی، خوزستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان و البرز، کرمانشاه و ...در حال برگزاری است و تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.

سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در بخش­های مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثار عروسکی و کودک و نوجوان، ویژه، خیابانی، تلویزیونی و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی به همت بنیاد فرهنگی روایت و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و مرکز هنرهای نمایشی به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می­شود.

مدیریت ارتباطات و رسانه های

جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

- حسین پارسایی دبیرسیزدهمین جشنواره تئاترمقاومت طی پیامی ازهمه گروه‌هایی نمایشی حاضر در رپرتوار تئاتر مقاومت و همه گروه های متقاضی دراین رویداد هنری قدردانی کرد. متن پیام حسین پارسایی دبیر جشنواره تئاتر مقاومت به این شرح است:

ضرورت سرمایه گذاری جدی در عرصه دفاع مقدس و مقاومت یکی از نیازهای اجتناب ناپذیر جامعه ماست و این نیاز با عنایت به تحولات منطقه ای و جهانی بیش از همیشه جدی‌تر و مبرم‌تر به نظر می‌رسد. ازاین رو، برپایی رپرتوار تئاتر مقاومت همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس فرصت مغتنمی می‌شود برای یادآوری و بازشناسی ظرفیت های مغفول تئاتر دفاع مقدس و روزنه ای است برای طرح نیازها و ضرورت ها در عرصه تئاتر مقاومت.

ملت بزرگ ایران دارای افتخارات درخشان بی شمار است. نگین این افتخارات دوران طلایی دفاع مقدس است که به مثابه گنجینه بی پایان و سرچشمه الهام بخش بر پیشانی تاریخ این سرزمین می درخشد و تا قرنها خواهد درخشید و امروز در کشورهای منطقه و جهان اسلام شاهد تبلور و تجلی شعاع فرهنگ پایداری و مقاومت و بیداری هستیم که برآمده از متن دین، باورها و مبانی اخلاقی و اعتقادی و ارزشی ماست .

در این میان، هنر و هنر نمایش که آیینه تابناک حقیقت و حقانیت است نقش کارآمد و دشواری دارد. تئاتر بسان رسانه ای نافذ و تسخیرگر تا اعماق قلوب و اذهان رخنه می کند و قادراست با زبان رسا و گسترنده اش عظمت وقایع و رویدادها را انعکاس دهد.

هر چند که جنگ تحمیلی هشت ساله سال هاست که پایان یافته اما برای مبارزه علیه تاریکی، جهل و استکبار و رسیدن به قله های نور هرگز پایانی نیست و کسانی که می ‌گویند عمر تئاتر دفاع مقدس به پایان رسیده، نسبت به این هنر و ارزش‌ها و ظرفیت های آن بیگانه اند.

تئاتر مقاومت به ارزش‌های انسانی و مسائل اخلاقی که در فرهنگ اسلامی و شرقی وجود دارد، مزین شده و هرگز متعلق به یک دوران نبوده و نیست. شهیدان با نثار جان خود در راه آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی میراث گران بهایی را در عرصه مبارزه با استکبار در اختیارمان قرار دادند تا با بهره جستن از مرام و منش زندگی آنان بتوانیم درعرصه های مختلف، یارای مقاومت را داشته باشیم. به عبارتی، زنده نگه داشتن یاد شهدا در این دوران با زبان فاخر و نجیب هنر کمتر از شهادت نیست.



رپرتوار تئاتر مقاومت که امسال در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در استان های مختلف کشور برپا شده گامی است هرچند کوچک در مسیر هدف های بلند و بزرگ تا از طریق آن چشم اندازی بگشاییم به گستره لایتناهی زیبایی ها، عظمت ها، حماسه ها، عشق ها و شهادت هایی که ملت و سرزمین ما را بیمه کرده است و امید است برگزاری این رپرتوار نقطه عطفی برای آینده تئاتر دفاع مقدس و مقاومت شود و بستری باشد در جهت همدلی همه دلسوزان عرصه دفاع مقدس و عاشقان و شیفتگان فرهنگ مقاومت.

در پایان وظیفه خویش می دانم از همه گروه های شرکت کننده و آثار متقاضی که با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداری از فرهنگ پایداری و مقاومت در این رپرتوار و جشنواره سیزدهم تئاتر مقاومت شرکت کردند سپساگزاری نماییم. امیدوارم این حرکت ضمن جریان سازی درست و هدفمند در جهت تقویت و گسترش فرهنگ مقاومت و بازشناسی ظرفیت ها و ارزش های هنر دفاع مقدس طلیعه بخش افق های تاز ییی در حوزه تئاتر کشور شود.

سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به همت بنیاد فرهنگی روایت و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و مرکز هنرهای نمایشی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می­شود.