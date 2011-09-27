کاهش جمعیت روستایی کردستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر سه شنبه در سمینار فرمانداران و بخشداران استان کردستان در سنندج با اشاره به خدمات نظام اسلامی به مردم استان کردستان گفت: در حالی که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، کردستان با محرومیت های جدی مواجه بود ولی خوشبختانه طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب خدمات زیادی به مردم این استان صورت گرفته و امروز کردستان در بسیاری از حوزه ها از استانهای پیشرو کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به لزوم تلاش و جدیت فرمانداران و بخشداران در جهت توسعه روستاها و خدمت بیشتر به مردم ساکن در روستاهای استان کردستان اظهار داشت: کاهش جمعیت روستایی و سکونت خانواده های مهاجر در حاشیه شهرها نکته نگران کننده ای است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: افزایش حاشیه نشینی در مناطق شهری کردستان نتایج مخربی را به دنبال دارد و باعث افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده و در نتیجه زمینه برای خدمت رسانی مناسب به مردم کاهش می یابد.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش برای جلب مشارکت و حضور مردم در صحنه انتخابات یکی از رسالت های اصلی همه مسئولان استان به ویژه فرمانداران و بخشداران در کردستان است.

وی ادامه داد: خدمت رسانی مناسب به مردم و رفتار مطلوب از جمله نیازهای اصلی برای جلب اعتماد آنهاست که در صورت افزایش اعتماد زمینه نیز برای مشارکت بهتر مردم در عرصه انتخابات فراهم می شود و انتظار می رود که در این راستا اقدامات مناسبی در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به مشارکت بسیار خوب مردم این استان در انتخابات سالهای اخیر یادآور شد: در حالی که در سالهای گذشته میزان مشارکت مردم استان کردستان کم رنگ بود ولی خوشبختانه میزان مشارکت در سالهای اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شده است و ما باید با اقدامات و خدمت رسانی مناسب این روند را حفظ و تقویت کنیم.