برخی اقدامات از سوی افراد شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد

پرویز آژیده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان ستاد انتخابات آذربایجان شرقی به عنوان مجری قانون تلاش می کنند در آستانه برگزاری انتخابات آتی، فضایی سالم و بدون خدشه در استان ایجاد کنند اما برخی تحرکات، شائبه تبلیغات زودرس انتخاباتی را در اذهان متبادر می کند.

وی با بیان اینکه اقدامات عده ای به اسم انتخابات تمام می شود، تاکید کرد: باید از ارتکاب حرکت هایی که شائبه تبلیغات انتخاباتی را تقویت می کند، به جد پرهیز کرد تا فضای انتخاباتی، خدشه دار نشود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: با همه این اوصاف، ستاد انتخابات آذربایجان شرقی و شورای نگهبان تا کنون گزارش چالش برانگیزی که شائبه تبلیغات انتخاباتی داشته باشد را واصل نکرده است.