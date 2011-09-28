قیمت سکه دوباره افزایش یافت/ دلار آزاد 1292 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 615 هزار تومان، طرح جدید 601 هزار تومان، نیم سکه 288 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و سکه گرمی 78 هزار تومان است.

دیروز این قیمتها به ترتیب 600 هزار تومان، 580 هزار تومان، 277 هزار تومان، 145 هزار تومان و 75 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم امروز قیمت هر قطعه سکه طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی 572 هزار تومان، نیم سکه 270 هزار و 400 تومان، ربع سکه 141 هزار و 440 تومان و سکه گرمی را 72 هزار و 800 تومان تعیین کرد.

روز گذشته این قیمتها به ترتیب 559 هزار و 520 تومان، 264 هزارو 160 تومان، 139 هزار و 360 تومان و 72 هزار و 800 تومان بود.

همچنین قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1657 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز 52 هزار و 630 تومان است.

قیمت هر دلار هم طی روز جاری در بازار آزاد 1292 تومان و هر یورو 1770 تومان است، بانک مرکزی هم این نرخها را به ترتیب برای روز جاری 1076 تومان و 1460 تومان اعلام کرد.