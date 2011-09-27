بررسی تخلف بانکی در فراکسیون اقتدار ملی/ تاکید بر برگزاری انتخابات پر شور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند و دبیر کل فراکسیون اقتدار ملی مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی از برگزاری نشست شورای مرکزی این فراکسیون در صبح سه شنبه و در محل دبیرخانه این فراکسیون خبر داد.

وی گفت: در این جلسه یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که اعضای فراکسیون بر این اعتقادند که در انتخابات پیش روی مجلس نهم در کنار احزاب و گروه های دیگر، حضور نیروهای میانه و مستقل ضرورت دارد. تشکیل کمیته کاندیداهای مستقل در مجلس و ارائه فهرست کاندیداهای مستقل از جمله برنامه های پیش رو است که می تواند مورد حمایت برخی از بزرگان نظام و کشور باشد.

سنایی ادامه داد: اعضای فراکسیون تاکید کردند برگزاری انتخابات پرشور با حضور گرایش های مختلف، مستقل، اصولگرا و اصلاح طلب و حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند به اقتدار ملی کشور و خنثی شدن توطئه دشمنان کمک کند.

وی یادآور شد: فراکسیون اقتدار ملی در این جلسه موضوع فساد بزرگ بانکی را نیز بررسی کرد و با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی و سئوالاتی که در اذهان جامعه است از قوه قضائیه درخواست می کند ضمن برخورد واقع بینانه با موضوع، اقتدار خویش را در مجازات متخلفین به نمایش بگذارد.

وی خاطر نشان کرد: از جمله موضوعات مطروحه در این جلسه فراکسیون، شیوه تعامل و حضور نمایندگان در سفرهای استانی رئیس جمهور بود که موجب سوء تفاهماتی شده است. فراکسیون ضمن درخواست از دولت برای حفظ شئون نمایندگان از هیئت رئیسه خواست در این زمینه مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی یادآور شد: فراکسیون ضمن توجه به مشکلات مرزی و توجه به استانهای مرزی ضمن بررسی مباحث مربوطه به آبهای مشترک مطروحه از سوی دولت عراق، از دستگاه دیپلماسی کشور خواست که با توجه به روند رو به رشد اقتصاد کشور همسایه عراق، بحث گرفتن خسارات جنگی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد موضوع پرداخت خسارت جنگ تحمیلی از سوی عراق تحت شعاع مسائل دیگر قرار گیرد.

سنایی گفت: در این جلسه اعضای فراکسیون تاکید کردند علیرغم روابط دوستانه میان دو کشور و حمایت ما از دولت کنونی عراق موضوع پرداخت خسارت جنگی از سوی عراق باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از این پس جلسات فراکسیون اقتدار ملی به دلیل تراکم موضوعات، هر هفته صبح سه شنبه برگزار می شود.