درخواست برای تغییر زمان دیدار ایران با بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال به منظور برگزاری هرچه بهتر مسابقات پیش روی فدراسیون با حضور دبیر کل و مسئولان کمیته‌های مختلف فدراسیون، آکادمی، روسای هیئت‌های فوتبال استان تهران و همدان و همچنین مدیریت شرکت AITO برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون ضمن بیان این مطلب که در دو ماه آینده رویدادهای زیادی از قبیل دیدار دوستانه تیم ملی بزرگسالان با فلسطین، دیدار تیم ملی با بحرین در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال با روسیه و مسابقات مقدماتی جوانان آسیا در همدان در پیش داریم، از همه کمیته‌های مسئول در برگزاری پیکارهای فوق خواست تا با جدیت در هر چه بهتر برگزار شدن آنها تلاش مضاعفی داشته باشند.

بنا بر تصمیمات اخذ شده در این نشست دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان با فلسطین ساعت 19:30 چهارشنبه سیزدهم مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر بنا بر درخواست کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی، نامه‌ای جهت تغییر زمان بازی تیم ملی کشورمان مقابل بحرین به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال و درخواست شده است این دیدار با یک ساعت تاخیر و به جای ساعت 18:30، ساعت 19:30 همان روز نوزدهم مهرماه برگزار شود.

در ادامه این نشست در مورد انجام دیدار تدارکانی تیم ملی فوتسال ایران و روسیه که در اصفهان برگزار خواهد شد، بحث و تبادل نظر شد و بنا بر تصمیمات گرفته شده، قرار است تیم ملی روسیه از تاریخ 21 لغایت 27 آبانماه به ایران سفر کرده و دو دیدار تدارکاتی را با تیم ملی کشورمان انجام دهد.

در ادامه جلسه در مورد مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا که از هفتم تا بیستم آبانماه به میزبانی هیئت همدان برگزار شود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد به جهت بررسی نهایی امکانات موجود در همدان گروهی از نمایندگان فدراسیون فوتبال برای بازدید، از این استان دیدن کنند و گزارش خود را به دبیرکل فدراسیون ارائه دهند.

در پایان در خصوص همکاری فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا و هماهنگی لازم با کمیته تیم‌های ملی، آموزش، داوران، جوانان و آکادمی فوتبال مبنی بر اجرائی کردن نقطه و نظرات فی مابین دو فدراسیون، مقرر شد با توجه به حضور معاون برنامه‌ریزی و آموزش فدراسیون ایتالیا درتایخ 26 الی 29 اکتبر در تهران، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.