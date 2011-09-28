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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۴

صادقی به مهر خبرداد:

تدابیر ویژه برای بازار مرغ و تخم‌مرغ/ افزایش قیمت خرید مرغ به 3050 تومان

تدابیر ویژه برای بازار مرغ و تخم‌مرغ/ افزایش قیمت خرید مرغ به 3050 تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تدابیر ویژه برای تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ در نیمه دوم سال خبرداد و گفت: با افزایش برنامه تولید، بازار تخم‌مرغ تا دیماه سال جاری به تعادل می‌رسد.

یداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تسهیل در واردات تخم‌مرغ خبرداد و گفت: بر این اساس 15 هزار تن تخم‌مرغ به زودی وارد کشور خواهد شد؛ این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری را اندیشیده است که تا دیماه سال جاری، تعادل در عرضه و تقاضای تخم‌مرغ در بازار ایجاد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین از افزایش قیمت خرید مرغ مازاد خبرداد و افزود: قیمت خرید مرغ به صورت تخلیه اتوماتیک از 2900 تومان به 3050 تومان افزایش یافته است؛ ضمن اینکه نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز با ارایه تسهیلات مناسب از طریق شرکت پشتیبانی امور دام تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: حمایت‌های لازم از واحدهای مرغداری برای تولید حداکثری مواد پروتئینی در کشور با همکاری و تعامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت تا مشکلی در تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ بوجود نیاید.

کد مطلب 1418239

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