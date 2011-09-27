سرسپردگی یک مقام اماراتی به صهیونیستها/آماده خدمت به اسرائیل هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "ضاحی خلفان تمیم" گفت : من آماده همکاری با دستگاه امنیتی اسرائیل برای نجات مردم تل آویو هستم. اگر متوجه شوم که بمب یا بسته انفجاری قرار است در اسرائیل منفجر شود از هیچ کوششی برای برای کمک به دستگاههای اطلاعاتی آن دریغ نخواهم کرد.



وی درباره ترور "محمود المبحوح" عضو ارشد حماس بیان کرد: 75 درصد از اعضای موساد اسرائیل که عملیات را اجرا کردند احمق بودند، زیرا خود و موساد را در فهرست سیاه پلیس بین الملل قرار دادند.

خلفان تاکید کرد: برخی اعضای موساد بدون کلاه گیس وارد شدند و با کلاه گیس خارج شدند و نمی دانستند که دوربینهای کار گذاشته از آنها فیلمبرداری می کند.

شایان ذکر است که عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در دبی به دست موساد ترور شد.