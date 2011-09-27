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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

سرسپردگی یک مقام اماراتی به صهیونیستها/آماده خدمت به اسرائیل هستم

سرسپردگی یک مقام اماراتی به صهیونیستها/آماده خدمت به اسرائیل هستم

رئیس پلیس دبی در اظهاراتی تامل برانگیز تاکید کرده است برای خدمت به دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی و دفع خطرات علیه این رژیم کاملا آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "ضاحی خلفان تمیم" گفت : من آماده همکاری با دستگاه امنیتی اسرائیل برای نجات مردم تل آویو هستم. اگر متوجه شوم که بمب یا بسته انفجاری قرار است در اسرائیل منفجر شود از هیچ کوششی برای برای کمک به دستگاههای اطلاعاتی آن دریغ نخواهم کرد.

وی درباره ترور "محمود المبحوح" عضو ارشد حماس بیان کرد: 75 درصد از اعضای موساد اسرائیل که عملیات را اجرا کردند احمق بودند، زیرا خود و موساد را در فهرست سیاه پلیس بین الملل قرار دادند.

خلفان تاکید کرد: برخی اعضای موساد بدون کلاه گیس وارد شدند و با کلاه گیس خارج شدند و نمی دانستند که دوربینهای کار گذاشته از آنها فیلمبرداری می کند.

شایان ذکر است که عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در دبی به دست موساد ترور شد.

کد مطلب 1418244

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