10 تصویر؛ از سقوط پاییزی سارکوزی تا دیکتاتور هزار چهره!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله شناسایی فلسطین در مرزهای 1967 توسط سازمان ملل متحد بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ محبوبیت فاجعه آمیز اوباما!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به منفور بودن اوباما نزد مردمان جهان عرب بر خلاف محبوبیت وی نزد صهیونیستها اشاره دارد. این در حالی است که وتوی احتمالی تشکیل کشور فلسطین در شورای امنیت بر میزان این نفرت خواهد افزود.

سقوط پاییزی سارکوزی!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به شکست حزب "نیکلا سارکوزی" در انتخابات محلی فرانسه اشاره دارد.

کابوس هر شب تل آویو

روزنامه الرایه قطر امروز کشتار مردم نوار غزه و به ویژه کودکان فلسطینی را به عنوان کابوس هر شب نظامیان صهیونیست دانسته است.

دیکتاتور سرنگون و سر شکسته!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به بازگشت دیکتاتور یمن به این کشور پس از گذراندن دوران نقاهت در عربستان اشاره دارد.

آزادی زنان سعودی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری ارائه حق رای به بانوان عربستانی را به منزله آزادی و رهایی آنان دانسته است.

اوباما از 2009 تا 2011

روزنامه القدس العربی امروز به مواضع پوچ و توخالی رئیس جمهور آمریکا اشاره دارد که در سال 2009 وعده تحقق راه حل دو دولتی را در مسئله فلسطین می داد ،اما هم اکنون در صدد وتوی قطعنامه تشکیل این کشور است.

دیکتاتور هزار چهره!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری با اشاره به فریبکاری و مواضع متعدد "عبدالله صالح" دیکتاتور یمن اشاره دارد که به دروغ دم از آتش بس می زند، اما در عمل سرکوب مردم را شدیدتر کرده است.

آغاز بهار فلسطینی؛ بدون شرح

الوطن عربستان

هدف قرار دادن مردم؛ بدون شرح

السفیر

مخالفان تشکیل کشور فلسطین؛ بدون شرح

الحیات