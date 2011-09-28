آغاز دور جدید اصلاح قانون کار/ جزئیات اولین نشست کارگران و کارفرمایان

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور پیرامون بررسی مسائل و مباحث مختلف اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: با حضور مسئولان کارگری و کارفرمایی کشور، نشست 2 جانبه خود را آغاز کردیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با توجه به برگزاری چندین نشست 3 جانبه برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار در شورای عالی کار، اولین نشست 2 جانبه کارگران و کارفرمایان نیز برگزار شد.

علی بیگی با بیان اینکه مذاکرات و رایزنی های دو گروه برای طرح مباحث و مسائل مختلف آغاز شده است، افزود: علاوه بر مباحث مربوط به اصلاح قانون کار، موضوعات مختلف مرتبط با حوزه کار و اشتغال نیز در نشست دوجانبه مطرح شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه در نشست اول وارد مسائل جزئی اصلاح قانون کار نشدیم، بیان داشت: دو گروه باید به بیان دیدگاه ها و مسائل مشترک خود بپردازند و از مطرح نکردن موضوعات مختلف بپرهیزند.

وی خاطر نشان کرد: اگر دو گروه کارگر و کارفرما پذیرفته اند که با یکدیگر شریک هستند، بنابراین باید نسبت به هم رفتار صادقانه داشته باشند، همچنین برای تحقق منافع دوگروه وفادار بمانند.

به گفته علی بیگی، از زمان مطرح شدن درخواست مهلت 2 ماهه نمایندگان کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون 17 روز گذشته است، با این حال به نظر می رسد با توقف بررسی های اصلاح قانون کار با این درخواست موافقت شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور این مطلب را هم افزود که تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درخواست مهلت 2 ماهه کارگران موافقت کتبی نکرده است ولی روند کار نشان دهنده تعامل وزارتخانه با خواسته جامعه کارگری است.